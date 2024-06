Università di Perugia, a Valeria Ottaviani il premio intitolato al dottor Alberto Mezzasoma

Il Magnifico Rettore prof. Maurizio Oliviero ha consegnato nel pomeriggio di oggi, alla dott.ssa Valeria Ottaviani, laureata Magistrale in Medicina e Chirurgia, il premio promosso dall’Associazione “Alberto Mezzasoma” e riservato a figlie e figli di dipendenti o di ex-dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia che si siano laureati in uno dei Dipartimenti dell'Ateneo perugino.

Il riconoscimento in memoria del dott. Alberto Mezzasoma, a lungo Direttore Amministrativo dell’Ateneo perugino, a oltre trent’anni dalla scomparsa, è stato assegnato nel corso di una cerimonia svoltasi nella suggestiva cornice della Sala del Dottorato di Palazzo Murena, sede del Rettorato dello Studium Generale.

Il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero ha espresso la volontà di dare, ogni anno, grande rilievo a questo premio, che legittima le radici dell’Università degli Studi di Perugia e dimostra come la Comunità accademica UniPg riesca ogni giorno a fare bene il proprio lavoro, ovvero favorire lo sbocciare di eccellenze come la dottoressa Ottaviani. Ha rivolto, inoltre, un grato pensiero ad Alberto Mezzasoma, per la dedizione sempre profusa per il Bene comune e dell’Ateneo. Il Rettore ha poi invitato la premiata a farsi ambasciatrice dei valori che informano lo Studium Generale nonché, quale medico, a spendersi nell’ascolto delle persone che, nella sofferenza, chiederanno aiuto.