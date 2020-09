Premio Marinangeli, Riccardo Cucchi e Marco Taccucci i giornalisti premiati nell’edizione 2020

Marco Taccucci e Riccardo Cucchi sono i due giornalisti scelti dalla commissione per il “Premio giornalistico Angelo Marinangeli 2020”. La premiazione si svolgerà sabato 26 settembre alle 10.30 a Nocera Umbra, presso la Pinacoteca comunale.

Il premio nasce per volere della famiglia e degli amici di Angelo di ricordare il decano del giornalismo umbro. Inventore del racconto del calcio dilettantistico a Radio Subasio, per alcuni anni direttore responsabile di Radio Tadino e storica penna de La Nazione. Parteciperanno, oltre alla famiglia e agli amici di Angelo, il sindaco di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi e il dirigente scolastico Leano Garofoletti e il presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, Roberto Conticelli.

Riccardo Cucchi, vincitore della categoria nazionale del premio, si è laureato in Lettere alla Sapienza ed entra in Rai dopo aver vinto un concorso per radiotelecronisti e ha lavorato a "Tutto il calcio minuto per minuto", seguito eventi di canottaggio, scherma e atletica leggera, radiocronista della Nazionale, inviato a otto Olimpiadi e sei mondiali di calcio, condotto "La domenica sportiva" e scritto libri.

Marco Taccucci, vincitore della categoria regionale del premio, inizia la professione dal 1996 con Radio Subasio, nel 1998 il passaggio ad UmbriaTv dove diventa la “voce” del Perugia calcio per oltre venti anni inviato sui campi di calcio di tutta Italia. Giornalista e tra i primissimi videomaker umbri ha raccontato lo sport e la cronaca con numerosi servizi e dirette televisive, tra i quali la storica finale Intertoto tra Wolfsburg e Perugia del 2003.