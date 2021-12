Premio di laurea in memoria di Massimo Alberti, a vincerlo il giovane Nicola Nardin con una tesi sul "Prosecco Valdobbiadene"

Un premio per ricordare la figura dell’Agronomo Massimo Alberti, membro del consiglio dell’ AUDAF (Associazione Umbra dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali) e Presidente dell’ODAF (Ordine degli Agronomi e Forestali) di Perugia per molti anni nonché figura di spicco nella società umbra e Presidente del Sodalizio di S.Martino, venuto a mancare, 3 anni fa. Questo premio, organizzato dall'Audaf in collaborazione con la Federazione Ordine dottori agronomi e Forestali dell’Umbria, è stato assegnato all’unanimità a Nicola Nardin, laureatosi all’Università di Padova nel settembre dello scorso anno, con una tesi su argomento di grande attualità:l'“Analisi dei fattori che influenzano i valori fondiari nell’area del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG”.

La cerimonia si è svolta giovedì 16 Dicembre presso l’Aula Magna del Dipartimento DSA3 di S.Pietro, a Perugia; ad aprire i lavori è stata Maria Chiara Menaguale, Presidente dell’Associazione, che ha ricordato i motivi e gli scopi di questo Premio nazionale, che ha interessato 22 lavori provenienti da otto delle migliori Università Italiane. Sono intervenuti il Direttore del DSAs dell’Uni Perugia, Gaetano Marino, il Presidente Fidaf, Andrea Sonnino, dell’Ordine degli Agronomi, Roberto Giangrande e il Presidente FIDSPA Emiliano Lasagna. La figura di Massimo Alberti è stata ricordata dall’amico Prof.Tommaso Sediari che ne ha tracciato oltre le doti professionali quelli umane e sociali.

La Commissione Giudicatrice è stata presieduta da Franco Binaglia, composta da Antonio Pierri, Giuseppina Lemmi, Giovanni Alberti e Sauro Carloni.

Dopo l'esposizione del lavoro di Nardin hanno ringraziato i presenti anche i figli di Massimo Alberto e il notaio Francesco.