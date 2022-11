INVIATO CITTADINO Il Futuro è femmina e la parità di genere una chimera

Il Futuro è femmina e la parità di genere una chimera. Ce lo ricorda un Premio destinato all’altra metà del cielo.

Iniziativa assecondata dalla Consigliera di Parità della Regione Umbria, Rosita Garzi, e dall’Associazione di promozione Sociale e Culturale Sovrapensiero, presieduta dalla giornalista Elena Cappuccella.

Il Premio si chiama “Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile” ed è rivolto alle aziende che favoriscono la cultura della diversità di genere.

Utilizzare efficacemente l’enorme potenziale di creatività e operosità declinate al femminile. Questo uno degli obiettivi perseguiti con la tenacia tipica della donna.

Elena Cappuccella ha giustamente sostenuto come il welfare al femminile veda proficuamente il lavoro “quale strumento di emancipazione, valorizzando la donna come risorsa per una società sostenibile”. “Da qui – ha aggiunto – la necessità di garantire l’equità dell’accesso e della presenza femminile nel mercato del lavoro. Anche come misura preventiva, rispetto a forme subdole e inique di violenza ed emarginazione”.

È utile ricordare come le imprese che desiderino partecipare al Premio potranno inviare la propria candidatura entro il 28 novembre 2022 scaricando l’apposito questionario da: sito della Consigliera di Parità: https://www.regione.umbria.it/la-regione/consigliera-di-parita; sito dell’Associazione Sovrapensiero: https://www.sovrapensiero.it/.

Quanto ai materiali, andranno inviati all’indirizzo: consparita@regione.umbria.it.

I questionari all’esame di un apposito Comitato, costituito da soggetti tutti al femminile.

“Migliorare le imprese investendo nel welfare al femminile” Questo il leitmotiv del Future Female, giunto alla sua seconda edizione. E di cui seguiremo convintamente gli sviluppi.