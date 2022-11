Il Lions Club Perugia Concordia celebra Sergio Donati, impareggiabile arbiter elegantiarum. E gli conferisce il prestigioso Premio Città di Perugia “per gli alti meriti conseguiti nel settore commerciale della moda maschile d’eccellenza, raggiungendo elevati standard di qualità, di immagine e di eleganza nella tradizione”.

Riconoscimento di rango, già concesso all’ematologo Brunangelo Falini, allo scrittore Enrico Vaime, all’imprenditrice della moda Nicoletta Spagnoli, alla triade Maria Grazia-Teresa-Chiara Lungarotti, al fondatore e direttore artistico di UJ Carlo Pagnotta, al sindaco di Perugia Andrea Romizi.

È festa grande in Sala dei Notari, con una cerimonia che prende l’abbrivio con gli inni Statunitense, Europeo e Italiano. Quindi la declinazione degli scopi del Lionismo e, a seguire, i vari step con l’addetta al cerimoniale Anna Clelia Moscatini, la presentazione del Club da parte del presidente Anna Rita Chimienti, e l’introduzione all’evento da parte del fondatore Roberto Mencarelli. Il quale dà anche lettura delle motivazioni che presiedono al conferimento di questo Premio. Illustrandone compiutamente le ragioni, strettamente connesse alla vitalità della città d’Euliste.

Mauro Fagioli propone una snella ed efficace presentazione della figura del premiato Sergio Donati.

Al nostro Inviato Cittadino, Sandro Allegrini, amico dei Lions, il compito di moderare e cedere la parola ai convenuti.

Accoglienza e saluto del sindaco Romizi che ricorda i tanti meriti acquisiti da Donati nei confronti della città. Sia in ragione della qualità alta della sua proposta commerciale, sia per i meriti personali di dedizione al lavoro, avvertito come forma di testimonianza morale e civile.

Sergio Donati, con fresca esposizione, rende conto della sua carriera di attivo operatore del fashion. Da quando, a Milano, si è confrontato, ed è cresciuto, con la frequentazione di Atelier di classe. Fino a concepire il proposito di abbandonare il sicuro “post fisso” alle Ferrovie per intraprendere un percorso legato al settore abbigliamento. Prima in uno scomodo e angusto locale alla sommità di via Pinella e poi nell’attuale sede, luminosa ed elegante, dotata di ben quattro vetrine di grande appeal, proprio di fronte alla splendida chiesa del Gesù e lungo via Calderini.

Elogi del sindaco, condivisi in modo persuaso e amichevole dall’Assessore al Commercio Clara Pastorelli. La quale ha avuto parole di caldo e sincero apprezzamento per la persona e il lavoro di Donati, operatore che ha saputo adeguarsi a modalità di comunicazione della contemporaneità.

Interventi di sicuro apprezzamento anche da parte di Sergio Mercuri, per il Consorzio Perugia Centro, e di Paolo Mariotti, presidente di Perusia Futura.

Saluti fuori programma di amici del premiato a ricordarne la vocazione all’impegno e alla disponibilità umana e professionale.

Momenti di commozione per l’anziana madre di Donati, per la famiglia, rappresentata da coniuge e figlie. Ma anche dalla famiglia “allargata”, composta dalla storica collaboratrice di negozio e da figure sartoriali, vecchie e nuove, in grado di fornire continuità alla storica mission di questo straordinario fiore all’occhiello del fashion che fornisce lustro all’acropoli in materia di stile ed eleganza.