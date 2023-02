Università di Perugia, Elena Frittelli vince il "Premio America Giovani"

Elena Frittelli, laureata all’Università degli Studi di Perugia, ha ottenuto il “Premio America Giovani per il talento universitario”, riconoscimento della Fondazione Italia USA per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane. Il premio, spiega una nota, punta a "valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline d'interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali".

Elena Frittelli è laureata in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale - indirizzo Lingue e Letterature, con la tesi dal titolo “Samuel Rogers’ picturesque Travel in Italy: from the “Italian Journal” to “Italy: A Poem”. Il relatore della tesi è la professoressa Annalisa Volpone.

La dottoressa Frittelli ha ottenuto anche una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, esclusivo della Fondazione Italia Usa.

Il rettore dell'Unipg, Maurizio Oliviero, ha inviato le congratulazioni di tutta la comunità accademica: "Le formulo - scrive il Rettore Oliviero - i miei migliori auguri per il raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi, con la certezza che porterà sempre con sé e nel mondo i valori fondanti della secolare tradizione del nostro Ateneo".