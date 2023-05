Celebrata in Aula Magna di Palazzo Gallenga la Terza edizione del Premio Giuseppe Allegrini. Dopo la pianista ucraina Maria Ponomaryova della prima edizione, seguita dalla violinista giapponese Sayako Obori, ormai assurte a Usil duo, vincitore di numerosi agoni di rango.

Il premio edizione 2023 è stato assegnato al soprano Elena Antonini, ventiduenne, sicura promessa della lirica internazionale.

Eugubina di nascita, lattata al conservatorio perugino Morlacchi, vincitrice di agoni selezionatissimi, vive e lavora a Brescia, dove si perfeziona nella classe di Monica Colonna.

A darle man forte il tenore Nicola di Filippo, anche lui uscito dai ranghi del nostro conservatorio, vincitore di concorsi, personalità e voce solide, capace di raffinatezze sofisticate e potenza vocale ottimamente gestita.

Pianista accompagnatore il M° Stefano Ragni, sul quale è superfluo spendere parole di elogio per formazione culturale e validità strumentale.

Saluto del rettore Unistra Valerio De Cesaris, dell’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano, del presidente dell’Agimus sezione Perugia Salvatore Silivestro. Oltre alla presenza convinta di numerosi estimatori della manifestazione e amici personali del figlio Sandro, nostro Inviato Cittadino. La cui famiglia, con la moglie Rita, le figlie Sara e Chiara, il genero Alberto Burchi e nutrita nepotanza (Giuseppe, Giovanni, Maria Clara Burchi Allegrini e Sofia Mezzetti) non ha mancato di presenziare all’evento in nome e memoria del bisnonno Giuseppe Allegrini, musicista dilettante e sarto di elevata reputazione non solo perugina.

Particolarmente apprezzata l’amichevole presenza del sindaco di Perugia Andrea Romizi e del pianista Giuseppe Pelli, vice presidente Agimus. Impossibile citare i tanti perugini amanti della cultura e del canto che hanno scelto di seguire l’evento.

In programma Mascagni, Donizetti, Puccini, Mozart, Verdi. Duetto strepitoso verdiano di “Parigi o cara” e da Lehar (“vedova Allegra”, Tace il labbro), anche in bis con tanto di coreografia.

Un pomeriggio unanimemente apprezzato per selezione di brani e valentia d’interpreti.

Una terza edizione che diventa “tradizione”, osserva il rettore De Cesaris. Una terza edizione che mette radici, a parere di Varasano.

Una precisa volontà di ricordare un personaggio, troppo presto strappato alla vita, la cui presenza virtuale come musicista è serpeggiata nella Aula Magna, impreziosita dal grande affresco di Gerardo Dottori.