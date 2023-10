Perugia, preghiera in cattedrale per la pace in Terra Santa

La chiesa perugina ha accolto e fatto proprio l’invito del Santo Padre Francesco di pregare affinché la guerra cessi nella già martoriata Terra Santa e si ritorni al più presto alla convivenza pacifica tra le popolazioni.

La comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si dà appuntamento con il suo arcivescovo Ivan Maffeis, nella cattedrale di San Lorenzo, martedì 24 ottobre, alle ore 18, per la celebrazione eucaristica “Pro Terra Santa” animata dai membri della Sezione Umbria dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro in Gerusalemme.

Da sempre attenta e sensibile ai fratelli e alle sorelle che vivono i luoghi in cui ha origine il Cristianesimo, la Chiesa diocesana perugino-pievese, preoccupata per quanto di atroce sta avvenendo in Terra Santa, non fa mancare la sua vicinanza alle vittime inermi di questa ennesima atroce violenza, unendosi a quanti anche in Umbria, terra di grandi esempi e testimoni di dialogo e di pace, si stanno prodigando e mobilitando affinché le armi tacciano e il conflitto non coinvolga l’intero Medio Oriente.