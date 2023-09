Preapertura della caccia, l'assessore regionale Morroni: "Nessun disservizio registrato né malfunzionamenti"

Preapertura della caccia, nessun disservizio o errore. Con riguardo alle polemiche sollevate in questi giorni da alcuni consiglieri regionali in merito alla preapertura dell’attività venatoria di sabato 2 settembre, il vicepresidente della Regione e assessore alla Caccia, Roberto Morroni, ritiene doveroso precisare quanto segue:

“La web app è stata monitorata dalle 6.15 del 2 settembre fino alla chiusura della giornata di preapertura senza che venissero riscontrati errori e disservizi, contrariamente a quanto affermato dai consiglieri sopra richiamati. In particolare, tutti gli alert previsti sono stati regolarmente visualizzati e non c’è stato alcun blocco del conteggio del carniere - dice l'assessore Morroni - Non risultano peraltro pervenute segnalazioni di disservizi o malfunzionamenti all’helpdesk di Puntozero che ha realizzato la web app. Nella giornata di sabato 2, risultano pervenute 8 telefonate riguardanti richieste di supporto nella procedura di login e lamentele sulla possibilità di inserire dati di prelievo prima dell’inizio della giornata di caccia prevista per le ore 6,15. Il blocco degli inserimenti, nella fase precedente l’orario d’inizio dell’attività di preapertura, è stato previsto, a partire da questo anno, per evitare inserimenti fittizi di abbattimenti al di fuori degli orari previsti".

Per quanto attiene la questione della deroga per le specie storno, tortora dal collare e piccione, come più volte ribadito, il prelievo in deroga in regime di attività venatoria di specie non cacciabili, come appunto lo storno, la tortora dal collare e il piccione di città è consentito dalla normativa vigente, per quanto attiene alle produzioni agricole, esclusivamente in caso di consistenti danni.

Vale la pena ricordare, nel caso dei Columbidi (tortora dal collare e piccione di città), che negli ultimi cinque anni è stato accertato un danno medio alle produzioni agricole pari a 2.650 € annui nell’intero territorio regionale, mentre per lo storno il danno medio annuo è stato di 13.500 € che corrispondono rispettivamente allo 0,3 % e allo 1,4% dell’ammontare complessivo dei danni causati dalla fauna selvatica nella regione Umbria.

Gli esigui danni denunciati non giustificano pertanto l’inserimento delle specie in questione all’interno del Calendario Venatorio. La materia potrà essere riconsiderata solo qualora si dovessero riscontrare danni in misura ben più consistente.

Tuttavia l’Assessorato regionale competente si è comunque attivato riuscendo ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni per consentire il prelievo del colombo di città e dello storno in regime di controllo. La Giunta regionale si è sempre mossa nell’alveo della normativa vigente adottando calendari venatori solidi in grado di resistere a eventuali ricorsi come ha dimostrato anche l’esperienza dello scorso anno.

Inoltre, mi permetto di ricordare ai consiglieri regionali protagonisti delle polemiche di questi giorni che, ai sensi del Piano di gestione nazionale della tortora selvatica, il carniere deve essere calcolato sulla base dei dati di prelievo e non facendo riferimento a censimenti.

In aggiunta vale la pena sottolineare, ancora una volta, che l’uso della web app è una modalità che permette di svolgere la preapertura essendo coerente con quanto prescritto dal Piano di gestione nazionale e la presenza della copertura della rete è da ritenere elemento indispensabile per l’esercizio della preapertura in questione, in quanto solo l’utilizzo della web app garantisce di segnare in tempo reale i capi abbattuti non superando i limiti di carniere stabiliti nel rispetto del Piano nazionale di gestione della tortora selvatica.

Il tesserino venatorio digitale sostituirà gradualmente quello cartaceo e consentirà l’inserimento dei dati anche in zone prive di segnale, fermo restando che i dati inseriti verranno poi caricati nel tesserino solo in presenza di segnale.

Pertanto, viste le considerazioni sopra esposte, il tesserino venatorio digitale non potrà sostituire la web app per il conteggio dei carnieri della tortora selvatica nelle giornate di preapertura.