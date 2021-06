Caritas, il grande cuore dei perugini: raccolti 126mila e aiutate 57 famiglie a pagare l'affitto

Avviata anche la campagna "Adotta una famiglia". Un invito a donare per far fronte alle continue e crescenti richieste di aiuto: come fare

A Perugia vince la solidarietà di nuna comunità viva. E' tempo di bilanci per la campagna “Adotta un affitto” grazie alla quale dal 27 novembre 2020 al 23 maggio 2021 sono stati raccolti fondi 126.586,50 euro, 67.525,75 dei quali già erogati per il sostegno all’affitto per 57 nuclei familiari per un valore medio d’intervento di 1.184,66 euro.

Procede parallelamente anche l’altra campagna, "Adotta una famiglia" avviata negli ultimi mesi, grazie a 40 famiglie che hanno già aderito al suo progetto, adottando altrettante famiglie per un anno in gravi difficoltà. "Anche a queste famiglie solidali va la nostra gratitudine - dice don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve - Adotta un affitto è nata come una campagna emergenziale ed ora si accinge a diventare una campagna stabile e permanente, una possibilità di sostegno per le tante famiglie in difficoltà. L’emergenza abitativa e quella lavorativa rappresentano oggi le due più grandi emergenze del nostro territorio. Nel commentare e divulgare quanto raccolto e quanto erogato in questi primi sei mesi di campagna, rinnoviamo un accorato appello alla solidarietà, invitando la comunità tutta a continuare a farsi prossima verso i più fragili. Un invito a donare per far fronte alle continue e crescenti richieste di aiuto".

Come contribuire ad "Adotta un affitto". Gli interessati a sostenere la campagna possono far pervenire il loro contributo, attraverso bonifico, a: Fondazione di Carità San Lorenzo (ente operativo della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve), IBAN: IT30P0344003000000000161500 – Causale: Adotta un Affitto; oppure attraverso il tasto “DONA ORA” sul sito www.caritasperugia.it. Le offerte alla Fondazione di Carità San Lorenzo sono deducibili/detraibili secondo le vigenti norme di legge.

Per aderire al progetto “Adotta una Famiglia”, gli interessati possono contattare la Caritas per informazioni a: adottaunafamiglia@caritasperugia.it.

Don Marco Briziarelli ha anche riportato l’esperienza del convegno nazionale delle Caritas diocesane per i primi 50 anni di attività della Caritas italiana. "Siamo tornati pieni di gioia, pieni di stupore e di meraviglia - ha detto don Marco Briziarelli - Il Papa ci ha ringraziato e ci ha incoraggiato ad andare avanti su queste tre linee molto belle: la ricerca dello sguardo degli ultimi, il saper guardare il povero negli occhi perché sono gli occhi con cui Gesù guarda la realtà; continuare il nostro cammino di evangelizzazione, avendo come riferimento le beatitudini e il Vangelo di Matteo; vivere l’esperienza di questi 50 anni come un grande bagaglio proiettato al futuro nella creatività dello Spirito Santo, soprattutto stare in ascolto dei tempi per restare, appunto, nella creatività e nella bellezza dello Spirito. Spirito che suscita sempre una novità che deve essere declinata e incarnata in questo tempo che ci vede immersi in nuove sfide, in una povertà che cambia continuamente e che richiede da parte nostra una docilità. Come équipe diocesana ci siamo sentiti sostenuti nel cammino che stiamo portando avanti in Caritas".

Una nuova primavera con tanti ragazzi. “Per noi l’ascolto e gli ultimi sono sempre al centro della nostra missione – precisa il direttore della Caritas – e il Papa ci ha chiesto, in questa missione, tanta gioia e noi questa cerchiamo di portarla. Ci ha anche chiesto di aprirci ai giovani e in questo momento dobbiamo davvero dire ‘grazie’, perché Caritas Perugia sta vivendo veramente una nuova primavera con tanti ragazzi che portano soprattutto la loro creatività, quel “chiasso” che il nostro cardinale Gualtiero Bassetti ha raccontato a papa Francesco. È il chiasso bello, dell’allegria, che il Papa non ha esitato a benedire, perché è il chiasso di chi è abitato dallo Spirito Santo e decide di donare ogni giorno la propria vita agli altri.