Famiglie in difficoltà: bonus per generi alimentari e di prima necessità per 244 nuclei, ma 471 famiglie restano fuori per scarsità di fondi

Famiglie in difficoltà per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Sono 244 i nuclei che usufruiranno dei buoni spesa messi a disposizione dal Comune di Spoleto per un importo di 220.000 euro.

Le famiglie, tutte residenti nel Comune di Spoleto, potranno acquistare generi alimentari (ad eccezione di alcolici e superalcolici), farmaci, prodotti medicinali e ortopedici, combustibile per uso domestico (ad esempio legna o pellet), prodotti per l’igiene personale e per la pulizia domestica, articoli per l’illuminazione e la manutenzione della casa, prodotti per la cura e l’igiene degli animali, biancheria intima, abbigliamento e cartoleria.

Sette le attività commerciali dove si potranno spendere i buoni spesa (quelli assegnati vanno da un minimo di 700 euro ad un massimo di 1.100): la Coop di Spoleto “Il Ducato” e di San Giovanni di Baiano, Emi Superstore, gli Eurospin di via dei Filosofi, Madonna di Lugo e Petrognano, il Conad di San Venanzo e il Todis.

Delle 741 domande arrivate, 25 sono state dichiarate inammissibili mentre 471 non sono state finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.

Con questo terzo avviso per il Fondo di Solidarietà Alimentare salgono a circa 1.000 i nuclei familiari spoletini che hanno potuto usufruire dei buoni spesa, per una spesa complessiva di 462.000 euro.