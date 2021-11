Bollette, affitti e sostegni alle famiglie, in un anno raddoppiati gli interventi della Caritas

In un anno gli interventi economici della Caritas di Perugia per bollette, affitti e rate del mutuo e per altri aiuti alle famiglie, sono raddoppiati, passando da 123mila a 251mila euro. Le richieste sono passate da 776 a 1.020. I numeri sono stati forniti dal direttore della Caritas don Marco Briziarelli in occasione della presentazione dell' Avvento di fraternità 2021, dedicato all'amergenza abitativa.

Secondo i dati della Caritas di Perugia crescono le famiglie povere: dall’inizio dell’anno allo scorso 31 ottobre il Centro di Ascolto diocesano ha effettuato 1.020 interventi per un totale di 251.000 euro erogati tra bollette, affitti/mutuo e sostegno ad una nuova autonomia. Nello stesso periodo del 2020 gli interventi sulla povertà abitativa sono stati 776 per un totale di 123.000 euro erogati. Dal confronto tra i primi 10 mesi del 2020 con il 2021 si assiste ad un aumento del 31,4% negli interventi effettuati e del 104,1% nei contributi erogati. Un dato che certifica in maniera incontrovertibile lo stato di emergenza abitativa nel quale versano centinaia di famiglie nel territorio perugino-pievese.

"Ci accingiamo a vivere il tempo di Avvento, un tempo di riflessione, di attesa e di preparazione al Natale. Un tempo opportuno per metterci in ascolto e farci prossimi con azioni concrete a quanti vivono nella fragilità. Oggi, nelle città della nostra Diocesi, ci sono tante famiglie senza una sicurezza abitativa, perché senza una casa o in procinto di perderla a seguito anche degli effetti dirompenti della pandemia" afferma don Briziarelli nell’imminenza dell’ingresso all’Avvento (domenica 28 novembre), segnato ancora dagli effetti della pandemia, avviando la campagna “Emergenza Abitativa” che proseguirà per tutto l’Anno pastorale 2021-22.

In questo tempo di Avvento la Caritas chiede la partecipazione ed il sostegno di tutti per far fronte al numero di richieste di aiuto in forte crescita, con sempre più famiglie che faticano a pagare le bollette, l’affitto o il mutuo. Come sostenere la campagna. Sostenere con una donazione la campagna “Emergenza Abitativa” è molto facile. Si può scegliere di donare tramite una delle seguenti modalità:

bonifico intestato a Fondazione di Carità San Lorenzo ONLUS (ente operativo della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve) IBAN: IT30 P034 4003 0000 0000 0161 500, specificando nella causale: "Emergenza Abitativa";

donazione online direttamente dal link https://donorbox.org/emergenza-abitativa (carta di credito o carta prepagata o paypall)

tasto "DONA ORA" sul sito www.caritasperugia.it , selezionando dal menu a tendina la causale “Emergenza Abitativa” (carta di credito o carta prepagata o paypal).

Le donazioni economiche a favore della campagna “Emergenza Abitative” effettuate tramite le suddette modalità sono deducibili/detraibili.