INVIATO CITTADINO Potatori all’opera sul Pino di Aleppo di via Annibale Vecchi

Potatori all’opera sul Pino di Aleppo di via Annibale Vecchi. Un alleggerimento considerevole. Ci si chiede se sarà sufficiente a garantire la sicurezza dei villini adiacenti. Senza trascurare la circolazione di veicoli, rilevante a tutte le ore del giorno e della notte. E senza dimenticare la presenza di cittadini di passaggio e l’affollamento di genitori e bambini che frequentano l’attigua scuola primaria Enzo Valentini. Insomma: nella malaugurata, deprecata, esorcizzata… ipotesi di caduta, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli.

Avevamo attirato l’attenzione su quella pianta colossale a seguito delle motivate preoccupazioni espresse dai residenti di prossimità. Ambasce che sono state raccolte dal Comune e dai suoi tecnici. I quali hanno immediatamente disposto un sopralluogo.

Decidendo al volo di chiamare in causa la competenza dell’Agenzia Forestale che raccoglie ed espleta i compiti, in passato affidati alla Comunità Montana Monti del Trasimeno, ormai sciolta da oltre un quinquennio.

INVIATO CITTADINO Via Annibale Vecchi, Villa del Papavero: ispezione compiuta... all'ovest niente di nuovo

Nella mattinata di ieri, i tagliatori stavano sul posto dove hanno proceduto all’intervento ritenuto urgente e indilazionabile.

(foto Sandro Allegrini)

Circolazione alternata con regolazione manuale, grande prudenza, attrezzatura idonea. Ramature appoggiate sul marciapiede e prontamente rimosse al termine del lavoro. Responsabile del gruppo: Marco Rosati, coadiuvato dai tagliatori Emanuele Grelli e Omar Ciucci, allocati nel cestello telescopico.

Un lavoro consistito nello sfoltimento dei rami, nella rimozione di quelli in stato di salute precario. Alleggerimento sia in direzione della Villino Lilli/Casa dei Cigni al civico 8, del Villino Coni-Breccia (civico 10) adiacente. Con un occhio di riguardo al Villino Cirenei/del Papavero (al numero 9), prospiciente l’albero che ha ormai raggiunto il doppio della massima altezza del torrino liberty che sovrasta.

Intervento rassicurante fino a un certo punto. Tenendo conto dell’imprevedibilità, e della potenza impressionante, assunta in questi ultimi tempi dagli agenti atmosferici.

Come si dice: “Che Iddio ce la mandi buona”. Ma ci si chiede – con tutto il rispetto per gli alberi monumentali che fanno parte del paesaggio urbano (concordo con Claudio Bazzarri, assessore all’epoca in cui fu condotto il relativo censimento) – se sia ragionevole mantenere in piedi una situazione che, a detta di qualcuno, non può definirsi pienamente rassicurante.

Comunque, almeno a occhio, la pianta sembra rimessa in equilibrio (per quel che vale l’occhio di un incompetente).

PS. Restano sul tavolo due questioni.

La prima, di carattere giuridico, se la presa in carico della manutenzione della pianta da parte del Comune possa validamente sollevare i titolari della proprietà da responsabilità civili e penali. A parere dei nostri esperti, non c’è Ente che possa validamente surrogare o avocare a sé responsabilità di privati. La risposta, a detta di chi sa di diritto, è un NO inequivocabile.

La seconda questione attiene al più volte promesso controllo elettronico di carattere statico attraverso sensori e relativa centralina per la raccolta di dati e successiva lettura da parte di esperti. Gli occhi elettronici furono collocati nei torrioni dell’Arco Etrusco in occasione del restauro. Ma ci risulta che siano da tempo inattivi. Anche per la complessità delle operazioni e per l’esosità del costi.

Saremo pessimisti, ma resta la convinzione che il controllo elettronico, che non si è fatto finora, non si farà. Né domani, né mai. Non resta che appellarsi alla benevolenza divina.