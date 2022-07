INVIATO CITTADINO Post Mod. Fumettisti di tutto il mondo… unitevi

Post Mod. Fumettisti di tutto il mondo… unitevi. Si celebra il disegnatore Tuono Pettinato (all’anagrafe Andrea Paggiaro). Fu a Perugia ospite della Biblioteca delle Nuvole.

Il film “Tuono” è di Dario Marani. Presenti amici, regista, l’autrice Clarissa Montilla, colleghi e critici di settore, insieme al coordinatore degli incontri Simone Rossi. Si ricorda, e si commemora gioiosamente, il famoso disegnatore, morto a 44 anni nel giugno di un anno fa.

Ultima proiezione in piazzetta Montessori, al Carmine. Pienone di amanti, e praticanti, dell’arte del Fumetto. Schierata una folta rappresentanza della nostra Biblioteca delle Nuvole di Fontivegge. In primis il fondatore Claudio Ferracci, inarrivabile risorsa di sapienza comics, capace di realizzare una struttura “ch’era follia sperar”. Tanto che quella perugina è la prima biblioteca comunale del fumetto in Italia e in Europa, per efficienza e patrimonio documentale. L’Assessore Leonardo Varasano e il sindaco Andrea Romizi la portano orgogliosamente, e meritatamente, come fiore all’occhiello.

Con Ferracci, una giovane bibliotecaria, Azzurra Albi, e due esperti come Saverio Montella e Tiziano Scricciolo (in foto).

Racconta Ferracci: “Tuono venne a Perugia a presentare il suo “Garibaldi”, una biografia romanzata, intrisa di ironia, dell’Eroe dei due mondi”.

Che tipo era?

“Riservato, elegante, educatissimo, disponibile al confronto. Conoscerlo fu una bella esperienza umana e professionale”.

Anche Montiella ricorda: “Ci incontravamo alle Fiere e collaborammo alla rivista XL che usciva con Repubblica”.

Il quadro che esce dal film racconta un Tuono generoso e innovativo. Giocoso e provocatorio: lo dimostra la sua primazia di “finto chitarrista”, ruolo intrapreso per gioco e portato avanti (con sfacciata incoscienza) per ben sette anni.

Un profilo poetico e sincero. Un’intervista che alterna immagini e parole di protagonista e testimoni. Compresa la mamma. Che aveva capito quanto straordinario fosse questo figlio (auto)ironico e geniale.

PS: La proiezione è stata preceduta da una sessione di Live Drawing realizzata in collaborazione con Becoming X Art+Sound Collective. Questa estemporanea, durata dalle 19:00 alle 21:00, ha prodotto, e proposto, ritratti giocosi di Tuono. Le opere sono poi state esposte nello spazio piazzetta.