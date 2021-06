Uffici postali, sindaci dell'Umbria in piazza: "Riapertura a pieno regime e orari prolungati"

La protesta in piazza Matteotti, Toniaccini (Anci Umbria): "E' l'unica via per evitare le lunghe code e i disagi"

Scatta la protesta di tutti i sindaci dell'Umbria. Manifestazione in piazza Matteotti a Perugia, mercoledì 23 giugno alle 10.30, per chiedere "riapertura a pieno regime di tutti gli uffici postali dell’Umbria e il prolungamento degli orari". Per il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, "è l'unica via per evitare le lunghe code fuori dagli uffici, con evidenti disagi per le persone, per gli utenti".