Il Post fa venti anni: nuovo consiglio di amministrazione, Gesenu tra i soci

In occasione del ventennale dall’apertura del Museo della Scienza, presentate questa mattina le nuove attivita? per l’inverno 2023 e l’anno 2024 del “POST – Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia” durante una conferenza stampa che si e? svolta alla presenza di Francesco Gatti Presidente del Post, Luciano Piacenti Consigliere Delegato del POST, Beatrice Castellani, Giacomo Giorgi e Elisa Terrosi membri del Consiglio d’Amministrazione del Post, Margherita Scoccia Assessora all’Urbanistica del Comune di Perugia, Leonardo Varasano Assessore alla Cultura del Comune di Perugia ed Erika Borghesi in rappresentanza della Provincia di Perugia presso la Sala della Vaccara.

L’incontro e? stato occasione anche per presentare il rinnovato Consiglio d’Amministrazione del Post, a seguito del subentro del nuovo socio fondatore Gesenu che ha raccontato quella che e? l’idea di ripartenza che c’e? dietro a questa neonata sinergia.

In ottica di un proseguimento di quelle che sono state le attivita? di comunicazione e informazione ambientale sino ad ora portate avanti, Gesenu mette a disposizione le proprie conoscenze e professionalita? per ampliare e diversificare sempre di piu? le proposte del museo interattivo che, per la citta? di Perugia rappresenta un punto di riferimento per la divulgazione scientifica, permettendo al grande pubblico di soddisfare il desiderio di comprendere sempre meglio la scienza e la tecnologia.

La finalita? della nuova fondazione, che non ha affatto snaturato, ma ha implementato, le finalita? dello Statuto del Post, e? quella di innovare continuamente le proposte scientifiche del Post, rendendole sempre piu? divulgative e divertenti e mirate ad abbracciare un pubblico eterogeneo, che spazia dai bambini ai nonni, dagli appassionati agli esperti, facendo perno su quello che e? il know-how aziendale, non solo in ambito di igiene urbana, ma anche di energia e sostenibilita? ambientale.

In questo senso Gesenu, e quindi il POST stesso, puo? avvalersi anche dell’esperienza maturata in venticinque anni da Gsa, societa? del Gruppo, che si occupa di servizi e comunicazione e della progettazione didattica nelle scuole, diversificando di anno in anno l’offerta e abbracciando cosi? studenti di varia eta?, dalle scuole dell’infanzia fino a quelle secondarie di secondo grado, nel solco della ventennale tradizione della Fondazione. Le attivita? saranno dunque pensate sia per le scuole che per essere inserite all’interno della programmazione del polo museale scientifico.

Di nuovo inizio ha parlato l’assessore Leonardo Varasano che ha inteso ringraziare Gesenu per aver dato impulso alle prospettive del Post. “Oggi si inizia a programmare un nuovo lavoro, in stretta sinergia con la città, una città che per il periodo delle feste offre a cittadini e turisti numerose iniziative. Sono certo che il Post, con l’arrivo di Gesenu, sarà in grado secondo tradizione di garantire un’offerta di qualità con uno sguardo rivolto al futuro ed all’innovazione”. I ringraziamenti dell’assessore sono stati rivolti inoltre al presidente Gatti per aver fatto tanto in tempi difficili, dando continuità e speranza ad una storia gloriosa. “Come Amministrazione siamo certi che oggi prende forma un percorso rinnovato e ricco fatto di tradizione e freschezza”.

Anche l’assessora all’urbanistica Margherita Scoccia ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che nel tempo hanno saputo creare una realtà, il Post, tra le più importanti della città, perché strumento di educazione e coinvolgimento soprattutto dei giovani.

“Oggi ci viene presentato un programma che certifica l’impegno di una compagine rinnovata e che consentirà di valorizzare ulteriormente le iniziative per le festività volute e pensate dall’Amministrazione per chiudere nel migliore dei modi il 2023 ed iniziare alla grande il 2024. Il programma è, infatti, parte integrante di un percorso esperienziale che sta animando da giorni la nostra città, in particolare nel centro storico”. Scoccia ha ribadito che per l’istituzione Post è stata intrapresa una nuova strada che l’Amministrazione intende ulteriormente valorizzare e sostenere in futuro come sempre fatto.

La Consigliera Delegata della Provincia di Perugia Erika Borghesi ha dato il benvenuto al nuovo socio dopo aver ricordato l’importanza del POST all’interno del tessuto cittadino e per le nuove generazioni auspicando un periodo di fortuna per l’istituzione della quale la Provincia è socia fondatrice, con particolare attenzione alle opportunità occupazionali che ciò comporta.

Secondo il Presidente Gatti “l’ingresso di Gesenu in POST e? stata un’opportunita? irrinunciabile per la quale esprimo la mia gratitudine ai Soci Fondatori Comune di Perugia e Provincia di Perugia e a Gesenu stessa, finalizzata a garantire, su basi finalmente solide, il perseguimento dei nobili obiettivi statutari della Fondazione che ho l’onore di presiedere dal 2019. Le idee in campo sono tantissime, e il 2024 sara? -sono pronto a scommetterci- un anno di rinnovamento e ripartenza, anche in collaborazione con le migliori realta? istituzionali e aziendali della Regione e non solo”.

Il Consigliere Delegato Piacenti sottolinea il ruolo che Gesenu potra? avere nell’ambito del POST, una fondazione di cui condivide le finalita? e gli obiettivi di divulgazione scientifica e culturale, con particolare riferimento alle tematiche ambientali, di sostenibilita? e dell’energia che sono specifiche dell’operato del Gruppo Gesenu e che saranno declinate sempre di piu? nell’ambito delle attivita? formative che il POST portera? avanti.