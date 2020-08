Cento bambini alla scoperta del mondo grazie allo Science camp 2020 del Post di Perugia

Sette settimane di attività per i più piccoli, dopo il lungo periodo di chiusura imposta dall'emergenza sanitaria. Il bilancio della prima parte delle attività estive del Post - Museo della scienza Perugia, è positivo.

Riceviamo e pubblichiamo il saluto che il presidente del Post, Francesoc Gatti, ha voluto affidare ai social.

"Al termine delle prime sette settimane dello Science Camp 2020 è il momento di un primo bilancio: dopo tre mesi e mezzo di chiusura forzata per l'emergenza Covid-19, si può dire che il POST - Museo della Scienza Perugia ha saputo erogare in favore della collettività un servizio pubblico fondamentale, nel pieno rispetto della normativa vigente - scrive il presidente Francesco Gatti - Desidero ringraziare in primo luogo uno ad uno i dipendenti della Fondazione, la direttrice Anna Rebella, Simona Bedini, Angela Gallo, Michele Marini, Raffaella Pellegrini e Benedetta Pierini. Un sentito ringraziamento poi va all'amministrazione del Comune di Perugia, per il sostegno e la vicinanza dimostrata; grazie alle operatrici e ai volontari che hanno prestato la loro opera nei Campus, grazie ai collaboratori esterni, a Silvia, a Sergio, a Vincenzo, ai ragazzi di Kidsbit, ad Agnese e Francesca, a Isabella e Isotta, a Caterina e Valentina... senza dimenticare il 'mitico' Plutarco. Grazie poi ai Vivai Massarroni, che ci hanno ospitato con simpatia e affetto, a Luana e Fabrizio in particolare, e a tutti i nostri partner. Soprattutto, però, il mio personale grazie va ai nostri piccoli ospiti, circa 100 tra bambini e ragazzi, i quali, dopo mesi di forzata permanenza in casa, hanno potuto vivere - finalmente all'aperto - un'esperienza che, mi auguro, porteranno nel loro cuore a lungo. Ci rivediamo tra un mese esatto: il 31 agosto riprenderanno i nuovi cicli di Campus, e, sempre nel rispetto della normativa anti Covid-19, il museo della scienza riaprirà in autunno con nuove iniziative spettacolari, anche legate al DigiPass Perugia, e nuove mostre sempre più coinvolgenti. Siamo pronti ad andare lontano, venite con noi".