INVIATO CITTADINO Art Bonus, il portone di Palazzo dei Priori torna a splendere

Inaugurato il portone di Palazzo dei Priori. Grazie al mecenatismo dei sette Lions di Perugia che hanno conferito un contributo di 8 mila euro. Soldi ben spesi. È una soddisfazione vedere il risultato, rispetto alle condizioni di degrado cui era ridotta la “porta del Comune”, come la chiama il sindaco Romizi che ringrazia a nome della città. E fa garbatamente cenno alla conversazione avuta in mattinata con l’Inviato Cittadino relativamente a certi aspetti simbolici nella parte alta del portone e nelle superfici lapidee istoriate. “Uno stimolo – dice – a svolgere ulteriori studi e compiere auspicabili approfondimenti”.

Il taglio del nastro davanti al Portale del Maitani. Poi una veloce e ristretta comunicazione del restauratore Giacomo Perna (che ha operato d’intesa con la sua collaboratrice Claudia Ranieri). Esposizione corroborata da una slide in cui si dà conto dei procedimenti e dei percorsi, dei materiali utilizzati, delle metodologie adottate.

Si mostra il prima e il dopo di metallo e cornici, ridotte all’ecce homo, col legno solcato da lacune, fessure, fratture, riportato a nuova vita, risarcito, risanato.

Si evidenzia anche la riscoperta di una decorazione modulare (croci, rombi, geometrismi) scalzata e punzonata su alcune componenti della lamina metallica originale (quella posta più in alto e dunque meno soggetta all’aggressione di acque meteoriche e ossidazione). Si mostrano addirittura chiodini in rame, invisibili a occhio nudo, osservati e fotografati al microscopio portatile.

Ne è passato del tempo da quando (era il 26 giugno 2018) il progetto di restauro fu presentato alla stampa. E siamo finalmente arrivati al ‘redde rationem’. Con successo.

Al termine, tutti in Sala Rossa per la consegna ai club Lions di pergamena, grifetto e maglietta. Brillano gli occhi alla consigliera Lorena Pittola che per prima dette gambe al progetto Art Bonus. La continuità amministrativa vuole che ci sia chi scuote l’albero e chi ne raccoglie i frutti. Stavolta, per fortuna, coglie i benefici la civitas perusina. E non è poco.