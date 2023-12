Le porte non si aprono a Ponte San Giovanni, viaggiatrice bloccata in treno fino ad Assisi

Bloccata sul treno a Ponte San Giovanni e costretta a scendere ad Assisi. È la disavventura di una ragazza che si trovava sull’ultimo convoglio di ieri, proveniente da Firenze e diretto a Terni, passando per Perugia.

La ragazza stava tornando a casa da Bologna dove segue un corso di specializzazione. È salita sul convoglio a Firenze ed è partita per il capoluogo umbro. Quando è arrivata a Ponte San Giovanni si è preparata a scendere, ha provato ad aprire non una, ma almeno quattro porte di due vagoni e nessuna si è aperta, con la madre che l’aspettava al binario e non l’ha vista scendere.

Solo arrivata ad Assisi è riuscita a parlare con il personale viaggiante di Trenitalia, ma non a capire perché non si fossero aperte le porte. Alcune colleghe che viaggiavano, e che scendevano alle stazioni successive, avevano lasciato l’auto alla stazione di partenza e hanno riportato indietro a Perugia la sfortunata viaggiatrice. Visto l’orario, infatti, non avrebbe potuto usufruire di altri mezzi pubblici, né su rotaia né su gomma, magari costretta a prendere un taxi.