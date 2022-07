INVIATO CITTADINO Il Portale del Maitani perde pezzi. Quei leoni irriconoscibili. Urge l'Art Bonus

Il Portale del Maitani perde pezzi. Quei leoni irriconoscibili. Art Bonus urge. Il portone perfettamente restaurato richiede un contenitore adeguato in termini di conservazione.

È un problema da affrontare con urgenza. Quel travertino si sfalda, perde pezzi. Occorre prendere in mano la faccenda e sensibilizzare la città su una questione improcrastinabile.

I due leoni sono in condizioni di assoluto degrado. Il muso irriconoscibile, qualche zampa ridotta all’ecce homo, la coda a pezzi, orecchie mozze, parti risarcite in modo approssimativo.

Chi ci mette le mani deve essere dotato di sicura professionalità.

Quel portale è un’opera di notevole complessità. Porta in sé storia e storie, illustra arti e mestieri, desacralizza in modo tutto perugino.

Peraltro, in un precedente servizio, dimostrammo come certe immagini anche volgari (sederi e genitali i mostra) avessero una precisa funzione.

Sollevammo, peraltro, la tesi che l’opera non fosse nata per il Palazzo dei Priori, ma vi fosse stata “adattata”. Come si desume dalle trifore tagliate alle due sommità laterali. Questione sulla quale ci fece lume il professor Corrado Fratini che quell’opera ha studiato.

Insomma: uno dei luoghi più fotografati, sede della sala consiliare, della Galleria Nazionale e quant’altro, merita una considerazione e un’attenzione non marginale.

Il grido d’allarme giunga ai luoghi decisionali e alle persone che hanno titolo a procedere. Chi ci passa tutti i giorni dovrebbe osservare una condizione di degrado inaccettabile. Noi, da fuori, lo abbiamo fatto. E documentato.