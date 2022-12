INVIATO CITTADINO Novità dalla Pesa. Oggi s’inaugura la via dei Presepi

Novità dalla Pesa. S’inaugura oggi la via dei Presepi. Si spostano l’albero e il concerto di domenica prossima.

Nel pomeriggio s’inaugura la Via dei Presepi. Buone nuove da corso Bersaglieri e dintorni. Oggi alle 17:00 l’apertura della più ampia esposizione di presepi dell’Umbria. Sono una ventina: dieci quelli soliti, più altri dieci affidati alla custodia dell’Associazione da parte di Peppino Fucelli ed ora in mostra. Sono invitati l’Amministrazione comunale e il vescovo Ivan Maffeis che ha assicurato una presenza discreta, non ufficiale.

Il punto sui lavori in corso Bersaglieri. Proseguono intanto i lavori per il completo rifacimento di corso Bersaglieri. Con la parte idraulico-fognaria, il cantiere è arrivato fino alla chiesa di S. Antonio abate. Lo strato di cemento architettonico (che ha fatto discutere per il colore chiaro, a nostro avviso bellissimo) verrà gettato nella mattinata di lunedì 12 dicembre. Poi lo strappo, a far capo dalla piazzetta del Porcellino fino alla Porta S. Antonio in due rapidi step di 30 metri ciascuno. Come già da noi riferito, la parte terminale è libera dai sottoservizi e dunque il lavoro potrà procedere molto celermente.

(foto Sandro Allegrini)

Spostamento del concerto di domenica 11 dicembre. In relazione al mancato completamento dei lavori di fronte alla chiesa di S. Antonio abate, Carlino Valiani, anima musicale dei borgaroli, ha annunciato stamane (Oratorio del SS.Mo Crocifisso, liturgia delle 9:30 con don Calogero di Leo) che il concerto si terrà alle 17:00 nella chiesa di Santa Maria Nuova. Proprio per non esporre il pubblico al rischio (e al divieto esplicito) di attraversare la zona soggetta ai lavori. Sotto i riflettori il Coro dell’Università (soprano Elena Vigorito, tenore Nicola Di Filippo, Francesco Andreucci al pianoforte, Oreste Calabria maestro collaboratore). In programma canti natalizi. Si esibirà anche l’Ensemble vocale femminile Nota Sò. Il tutto per la direzione di Marta Alunni Pini.

Quell’albero natalizio spostato in piazzetta del Cedro. Altra novità riguarda l’albero del Comune. Lo avevano piazzato ai piedi della scalinata di via della Torricella, all’imbocco con lo Slargo della Pesa. In fila con la teoria degli alberi di Rosi (troppa roba!). Posizione infelice e poco godibile, impattante per il marciapiede. Se ne sono accorti e sono corsi ai ripari. La nuova collocazione è dunque in piazzetta del Cedro, in prossimità della scuola Ciabatti, dove sono in corso lavori di riqualificazione. I lavori, nel periodo natalizio, non impatteranno. In questa posizione, peraltro, i bambini del vicino polo scolastico montessoriano e quelli della Foscolo, insieme alle classi della primaria ivi ospitate, potranno addobbare l’albero anche con decori da loro realizzati. Per ora (foto) hanno spostato l’abete. Domani o lunedì trasferiranno la cassa in legno a forma di stella entro cui sarà collocato.