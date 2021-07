Alla Pesa, luogo di antifascisti, abbondano gli esempi di fasci rimossi

Alla Pesa, luogo di antifascisti storici, abbondano gli esempi di fasci rimossi. Prototipo d’eccellenza la scuola Littorio. D’altronde il nome era inequivocabile. Tanto che, dopo la caduta del regime, fu immediatamente cambiato.

La scuola elementare fu edificata in epoca fascista, nello stile del razionalismo architettonico dell’epoca. Fu un esempio di istituto modello. Aule ampie e luminose, facile accessibilità, giardino annesso.

In questa scuola insegnarono grandi maestri come Federico Berardi, autore di scritti in perugino quali “Storia di Perugia” e “La nostra Fontèna”.

L’edificio – come si vede dalla foto in pagina – era letteralmente infarcito di fasci, sia all’esterno che all’interno. Uno era collocato su una mattonella posta sopra il portone. Altri, di robuste dimensioni, in marmo bianco, stavano nelle cornici con finestre chiuse, lungo via Bonacci Brunamonti.

Non fu difficile rimuoverli quando la scuola venne intestata al partigiano Primo Ciabatti, di cui ancora conserva il nome.

Altri fasci stavano all’interno. Tutti eliminati. Salvo una chicca da controllare. Mi risulta infatti – sempre che non sia stata rimossa – che la ringhiera delle scale che portavano al piano superiore includeva dei ferri rappresentanti il fascio. Sarà da verificarne la sopravvivenza in occasione dei lavori di consolidamento che si annunciano imminenti.