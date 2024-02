Ponte San Giovanni, nuovo box cabina elettrica da realizzare: ecco le utenze a cui verrà sospesa l'energia

L'Enel lancia un nuovo piano di potenziamento del sistema elettrico cittadino a Ponte San Giovanni: il 26 febbraio saranno avviati i lavori di restyling. Le operazioni, che vedranno l’azienda elettrica investire circa 100mila euro, cominceranno con le opere preliminari e gli interventi sull’assetto delle dorsali elettriche per la realizzazione delle nuove congiungenti sotterranee alla futura cabina box (la vecchia sarà abbattuta) di alimentazione, che sarà totalmente telecontrollata con benefici per la qualità e la continuità del servizio elettrico. Un’attenzione particolare sarà posta alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 26 febbraio, con una parte di utenze coinvolte la mattina ed un’altra il pomeriggio nel seguente modo: dalle ore 8:30 fino al primo pomeriggio (max ore 15:00) via Manzoni civ. (civici elencati divisi tra pari e dispari) 14, da 102 a 104, da 116 a 118, da 122 a 124, 130, 134, da 142 a 164, 109, da 113 a 115, 121, 125, da 131 a 137, 145, 173; via Nino Bixio civ. da 3 11, 23; str dei Loggi civ. 118; via Manzoni sn (senza numero), mentre dalle 13:30 alle 17:00 via Manzoni civ. da 168a a 168b, da 174 a 176, da 180 a 184; via Nino Bixio civ. 4, 31, 35, sn.

L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.