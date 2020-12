Ponte dell'Immacolata, uffici del Comune di Perugia chiusi il 7 dicembre

Ponte dell’Immacolata, lunedì 7 dicembre gli uffici comunali resteranno chiusi. "Resteranno comunque garantiti i servizi essenziali, in particolare, il servizio esterno e di pattugliamento della Polizia locale, la centrale operativa, il corpo di guardia e gli uffici del Servizio Infortunistica, Polizia Giudiziaria e permessi giornalieri (online)".

E ancora: "Sarà, inoltre, garantito il funzionamento dei servizi essenziali connessi allo stato civile e ai servizi cimiteriali. Assicurata anche la continuità del servizio di Protezione civile, con normale orario d’ufficio, in considerazione del fatto che il Centro Operativo Comunale è attivo in relazione allo stato di emergenza da Covid19. Il Pronto intervento del cantiere comunale e i servizi informatici opereranno in regime di reperibilità, per far fronte alle eventuali necessità".