Campagna a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, basta un clic e si acquista una poltrona lasciata vuota

Parte la campagna per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo, uno dei settori più colpiti dalla crisi economica innescata dalla pandemia. L’iniziativa, pensata e promossa dal Lions Club Perugia Maestà delle Volte con il sostegno del Comune di Perugia, è stata presentata ieri mattina dall’assessore alla Cultura, Leonardo Varasano.

La poltrona vuota, che partirà dal 28 ottobre, è il progetto che prevede la possibilità, con un semplice clic, di acquistare una o più delle poltrone lasciate vuote per rispetto del distanziamento sociale. Basta accedere alla pagina www.lapoltronavuota.it oppure effettuare un versamento bancario all’IBAN IT18G0707503007000000622921 del Lions Club Perugia Maestà delle Volte indicando lo spettacolo prescelto.

“La campagna di donazione partirà con lo spettacolo Guerra e pace del Teatro Stabile dell’Umbria, che è il primo partner dell’iniziativa, e un po' il faro del mondo dello spettacolo della nostra regione” - ha detto l’Assessore Varasano, invitando “tutti i perugini che hanno a cuore la cultura, il teatro e la musica nella nostra città a partecipare numerosi.”

La Presidente del Lions Club Perugia Maestà delle Volte, Francesca Cencetti, ha ribadito l’importanza di mantenere vivo e vitale il tessuto culturale della nostra città continuando a frequentare i teatri, che sono comunque luoghi sicuri e controllati, ma anche inventando nuove forme di sostegno a distanza, come appunto La poltrona vuota. Nino Marino, direttore del TSU, ci ha tenuto a ricordare che “lo spettacolo, la musica e ogni forma d’arte costituiscono il primo antidoto allo smarrimento, quando non proprio alla depressione, che facilmente possono insorgere nelle persone in momenti in cui la socialità e la condivisione sono così duramente messe alla prova”.

Il cartellone degli spettacoli e le modalità di donazione sono online alla pagina www.lapoltronavuota.it.