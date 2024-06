Polizia, presentato alla scuola primaria “Carlo Collodi” di San Sisto “Il Mio Diario”

La Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha presentato la nuova edizione dell’agenda scolastica “Il Mio Diario”, destinata a 50.000 alunni delle future classi quarte di alcune province del territorio nazionale.

L'agenda scolastica si presenta come strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani e si pone come obiettivo, attraverso contenuti ed un linguaggio semplice, di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità, fornendo un contributo nell’educazione al rispetto delle regole e ai valori della convivenza civile.

Fino ad oggi il progetto, giunto alla undicesima edizione, ha consentito di raggiungere oltre 630.000 studenti di scuole pubbliche e paritarie. Quest’anno il diario verrà distribuito nelle province di Agrigento, Alessandria, Avellino, Catanzaro, Cremona, Foggia, Macerata, Parma, Perugia, Prato, Treviso e Trieste.

Protagonisti dell’agenda sono i supereroi della legalità Vis e Musa che, con l’aiuto dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, della pappagallina Gea e del gattino Cosmo, accompagneranno i giovani studenti durante l’anno scolastico con le loro avventure attraverso le quali vengono affrontati i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni, quali il bullismo e il cyberbullismo.

Oltre agli amici della Polizia di Stato, tra gli interpreti figura anche il noto personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton, che offrirà a sua volta importanti contributi valoriali e di intrattenimento.

Per l’edizione dedicata all’anno scolastico 2024-2025, oltre ai temi che da anni costituiscono la struttura del diario, verranno affrontati gli argomenti che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inserito nei programmi della materia dell’Educazione Civica: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

In questa ottica “Il Mio Diario” può rappresentare anche un efficace complemento didattico per insegnanti e genitori e per il personale della Polizia di Stato quotidianamente impegnato sul territorio nelle attività di educazione alla legalità.

La cerimonia di presentazione, a Perugia, si è tenuta presso la Scuola Primaria “Carlo Collodi” di San Sisto, alla presenza del prefetto della Provincia di Perugia, Armando Gradone, del questore della Provincia di Perugia, Fausto Lamparelli, del Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Perugia Fabrizio Fratini, dell’assessore del Comune di Perugia, Luca Merli, del Dirigente scolastico, Federico Ferri, e dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il diario è stato consegnato a una rappresentanza di oltre 100 studenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Postale che hanno spiegato ai bambini l’importanza dell’uso consapevole dei cellulari e dei PC, mettendoli in guardia dai pericoli della Rete.

Il personale della Polizia Stradale, invece, ha allestito, all’interno della palestra della scuola, un percorso, dotato anche di segnaletica stradale mobile e un numero congruo di mini-kart a pedali – messi a disposizione dai Presidenti dell’ACI Perugia e dell’Autodromo di Magione - con cui i giovani studenti hanno intrapreso un percorso didattico – educativo divertente, che li ha sensibilizzati sulla tematica della sicurezza stradale.

L’evento è stato arricchito da un'area espositiva, allestita nel cortile della scuola, con la presenza delle auto, delle moto e delle bici della Polizia di Stato.

Gli studenti, entusiasti della giornata, hanno anche assistito all’esibizione della squadra cinofila.