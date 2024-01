Un anno sulla strada tra controlli e multe: bilancio della Polizia locale di Perugia

La Polizia locale di Perugia ha elevato 76.648 contravvenzioni al codice della strada, rilevato 1.298 incidenti stradali e rimosso 512 autovetture in sosta d’intralcio, 75 denunce per guida in stato di alterazione dovuta a alcol o droga.

I numeri dell’attività del Corpo nel 2023 sono stati forniti nel corso della seconda festa regionale della Polizia locale celebrata oggi, festa del patrono del Corpo. Sono state 250 le patenti e carte di circolazione ritirate, 323 i veicoli sottoposti a fermo amministrativo o sequestrati. Controllati 29 esercizi commerciali e 321 circoli privati, con 284 verbali. Rinvenuti 1.548 oggetti nella gestione di 400 mercati settimanali e fiere.

In ambito di sicurezza sul lavoro sono stati svolti 318 accertamenti, 53 controlli in materia urbanistica e 34 ambientale. Sono stati 1.920 i controlli su cartelloni e vele pubblicitarie, con 446 controlli per occupazione di suolo pubblico.

Sono 6.585 i permessi annuali rilasciati per l’accesso al centro storico e 13.056 quelli giornalieri, con 1.518 notifiche di atti amministrativi e 9.971 accertamenti anagrafici effettuati. In totale il Corpo ha ricevuto 14.732 richieste di intervento alla Centrale operativa per 468.647 chilometri percorsi dalle pattuglie.

Gli incidente stradali sonno stati causati da velocità (370), precedenza (153), cambio di direzione (126), alcol (56). In 57 casi chi ha provocato il sinistro ha provato a scappare. Le persone coinvolte negli incidenti sono stati 208 minori, 314 tra i 18 e 24 anni, 459 fino a 34 anni, 639 fino a 49 anni, 630 fino a 65 anni e 358 over 65 anni. In 947 casi le persone sono uscite illesi dal sinistro, 341 con ferite, 7 in prognosi riservata e 3 decessi. Il mese con più incidenti è dicembre (142), mentre il giorno peggiore è il mercoledì (222).

Per quanto riguarda la sicurezza urbana sono stati effettuati 28 controlli antiaccattonaggio con 3 daspo urbani, 26 anti prostituzione con 5 verbali agli automobilisti che si sono fermati, identificazione di 222 minorenni nel corso di 55 controlli (15 denunce). Dieci le espulsioni effettuate.

UN ANNO DI LAVORO 2023