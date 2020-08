Ricostruire legami sociali ed emotivi dopo il Coronavirus, a Valfabbrica si sperimenta la comunità educante

Un patto educativo che coinvolge il territorio, le famiglie, la scuola, le istituzioni e il mondo del volontariato. “ABC, bambini bene comune” è un progetto realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’ambito del bando Welfare 2019, che vede come capofila Polis cooperativa sociale in partenariato con l’Associazione culturale pediatri, Comune di Valfabbrica, Istituto Comprensivo San Benedetto Valfabbrica e il coinvolgimento dei Comuni di Sigillo, Scheggia, Costacciaro.

Ideato con la finalità di creare un presidio sociale a sostegno delle famiglie, dell’infanzia e della genitorialità, avviato ad ottobre del 2019, ha subìto una sospensione a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19, ma adesso è tutto pronto per riprendere le attività attraverso momenti di aggregazione con bambini e genitori presso il Parco della Rimembranza di Valfabbrica con momenti di narrazione partecipata. Il luogo è stato scelto nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dai protocolli anti Covid-19 e il programma, rivisto rispetto all’originale approvato nel 2019, prevede momenti in cui attraverso la narrazione e la drammatizzazione si cercherà di ricostruire quel legame di relazione sociale ed emotiva che è mancato ai bambini durante la chiusura delle scuole. Le attività sono rese possibili grazie alla partecipazione diretta del Comune di Valfabbrica, che ha messo a disposizione degli spazi pubblici e ha partecipato attivamente alla costruzione di una rete sempre più ampia con il territorio, e l’esperienza degli educatori della Cooperativa sociale Polis, al fine di generare sempre maggiori azioni per la realizzazione di una vera comunità educante radicata nel territorio.

Il progetto prevede anche la diretta partecipazione dei genitori con momenti di confronto e riflessione su quanto avvenuto nel corso dell’emergenza e sulla situazione del dopo Covid-19, ritenendo che l’aggregazione e la relazione interpersonale siano i punti fermi sui quali costruire nuovi interventi sociali, proprio alla luce degli effetti sia sociali sia economici che l’emergenza sanitaria ha prodotto nella vita quotidiana di moltissime famiglie ed anche in considerazione delle peculiarità del territorio scelto, fortemente svantaggiato, lontana dai centri di erogazione dei servizi essenziali e con critiche condizioni demografiche di spopolamento e invecchiamento della popolazione: nei Comuni di Valfabbrica, Costacciaro, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Fossato di Vico risiedono 891 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni che non hanno accesso a nessun tipo di servizio educativo oltre la scuola pubblica (non vi sono, inoltre, servizi per l’età 0-3 anni).

Gli interventi presso il Parco della Rimembranza di Valfabbrica continueranno fino alla riapertura della scuola, per poi proseguire all’interno di spazi chiusi per l’attività autunnale.

