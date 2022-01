Quanto è difficile scoprire dove nacque un poeta. Claudio Spinelli e l’enigma (risolto) di via della Viola.

Sto lavorando da qualche anno a un libro il cui scopo principale è sostenere, con argomentazioni critiche e scelte antologiche, come la pagina del maggior poeta in lingua perugina possa definirsi “lirica”. Intendendo per tale un genere letterario in cui il componimento poetico esprime in modo soggettivo il sentimento dell’autore consentendo, nel contempo, a ciascuno di noi di riconoscerci. Attraversando territori reali e metaforici, materiali, morali e spirituali.

Dobbiamo questa ricollocazione alla storia della letteratura, sdoganando un poeta di rango al localismo cui è stato ingiustamente confinato.

Questa operazione di chiarezza sorge dalla necessità di contestualizzare degnamente l’opera di Claudio Spinelli in un quadro meno riduttivo di quello che lo costringe entro i limiti angusti della poesia perugina e umbra.

Claudio Spinelli è stato grande anche perché è riuscito vedere, e percepire intimamente, il dialetto perugino come lingua, titolare di un lessico, una grammatica, una sintassi e una cospicua produzione letteraria: tutti prerequisiti fondamentali in grado di fargli assumere statuto di lingua.

Lavorando alle note biografiche, è emersa una contraddizione relativa al luogo, intendendo per tale la casa (e dunque la strada) in cui Claudio era nato il 12 giugno 1930.

L’edizione – uscita a un anno dalla morte – di “Tutte le poesie” (Guerra editore) riporta erroneamente che Spinelli sarebbe nato “nel quartiere di corso Cavour” (p. 671). Ora è invece noto alla famiglia che la nascita è avvenuta in via della Viola.

Dovendo accingermi a correggere un errore, ho avvertito la necessità di chiedere l’aiuto della famiglia. In special modo del fratello minore Nello il quale ha sempre sostenuto di sapere che Claudio era nato in via della Viola.

Da qui le ricerche che hanno fornito esito inoppugnabile. Con una doppia conferma. La prima discende dalla notizia fornita da Nello Spinelli. Il quale, lavorando su ricerche familiari iniziate dallo stesso Claudio, ha trovato – scritta di suo pugno – l’affermazione che il poeta è indiscutibilmente nato in via della Viola. Lo afferma in relazione al matrimonio dei genitori e al luogo in cui decisero di stabilire la propria residenza.

Successive ricerche presso gli uffici del Comune di Perugia hanno consentito di accertare che le risultanze anagrafiche confermano la nascita al civico 17 di via della Viola.

Ho anche ricostruito una vicenda relativa all’ecografico, ossia alla numerazione dei civici. Ma è questione sulla quale non intendo entrare in questa sede.

Il libro si chiama “Spinelli lirico. Percorso poetico perugino in 100 passi”. Esce per i tipi di Morlacchi editore. Contiene una selezione di un centinaio di testi, articolati in varie sezioni dal punto di vista del contenuto.

Porta una nota dell’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano. Verrà presentato il 21 marzo (Giornata mondiale della poesia, istituita dall’Unesco) in Sala dei Notari.

Il volume è celebrativo del ventennale della morte (4 dicembre 2002) del massimo poeta perugino nella nostra lingua madre.