Poesia di Natale: un inedito dell’artista Nino Marziano

Nel giorno di Natale, vi offriamo una poesiola in tema scritta da un artista completo: scrittore, musicista, attore, crooner, intrattenitore. Nino ha scritto di Perugia e di Ercolano. Ha calcato il palcoscenico come attore con Artemio Giovagnoni e non solo. Ha suonato e cantato in Italia e negli Stati Uniti. È quello che si dice un personaggio di livello internazionale. Ma è soprattutto legato alla sua città, nella cui lingua gli piace esprimersi.

Me toccherà de scrive / ’na cosa de Natale. / Tutti qui ce se sprovano / anche si ’i viene male. // Par che co’ la poesia / scritta per tradizione / trove ’na dolce via / mèjo del panettone. // Però nn è miga semplice / cercà drent’ a na rima / quil sentimento docile / d’Amor che viene prima // d’ogni pensiero nostro / studiato per fa’ effetto / volut’ ad ogni costo / ché stava ntól cassetto. // Dua che ce tieni i sogni / le gioie e le speranze / dov’ è lassato i crucci / le Croci e anche le lagne. // Ma basta da’ n occhiata / drént’ a quela Capanna / che l’anima è rinata: / c’è l Fiolo, Babo e Mamma.