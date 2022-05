INVIATO CITTADINO Elce, in via Annibale Vecchi apre Planet Pay 365

Elce. Ma quale gioco d’azzardo? ‘Planet Pay. 365’, in via Annibale Vecchi 51, è centro multiservizi e piattaforma commerciale. È il primo della catena Planet nella città del Grifo.

Rimosse così le ‘preoccupazioni’ espresse da alcuni residenti e operatori commerciali di zona. I quali paventavano che il ‘quartiere dei lecci’ [Elce è nome derivante da nome scientifico dell’essenza “quercus ilex”] divenisse un polo cittadino del gioco.

Invece, quei due grandi ambienti (affiancati al negozio di tappezzeria Bisello e al Gold Bet) hanno ben diversa destinazione. “Né gioco né azzardo”, precisa il titolare. “Solo disponibilità di servizi efficienti, come ricariche, streaming, intrattenimento, legami con sport, cultura, spettacolo”, aggiunge.

Un centro servizi per effettuare pagamenti di vario genere. Pensando soprattutto alla forte presenza studentesca della zona.

E poi un angolo food: per ora con erogatori di caffè e bevande. Ma, a breve, anche di cibi caldi.

Altra valenza è quella di e-commerce. “Un struttura simile a quella di Amazon, ma con caratteristiche specifiche di nicchia”, dice il titolare.

All’interno, dei “cubi” socializzanti, con servizi gratuiti di connessione web. C’è anche una serie di tablet a libero utilizzo, per chi abbia lasciato a casa telefonino o portatile.

Il progetto esterno prevede una sostituzione del pavimento marciapiedi, ormai piuttosto ammalorato. Libero transito per i pedoni sul fianco ringhiera. Tavoli esterni in adiacenza ai due accessi. Insomma: novità gradite a studenti e residenti. Lo slogan “Enable the dreams”: semplice ed efficace.