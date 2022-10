La crisi a Perugia ha fatto strike. Pizzerie, una vera moria. Piombano a terra come birilli del bowling. Una dopo l’altra. Un domino inarrestabile.

Avvisi amareggiati dei titolari annunciano la dolorosa decisione. È accaduto in Largo Cacciatori delle Alpi. Così come al Carpe Diem di via Caporali.

Buon ultima, la pizzeria Alice, sulle scalette di Sant’Ercolano. Ne abbiamo parlato con Francesco Berardi, presidente dell’Associazione FilosofiAmo.

La chiusura è annunciata da un mesto cartello (foto) che recita: “Cari clienti, purtroppo ci piange il cuore nel comunicarvi che siamo chiusi perché ci hanno staccato l’elettricità. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma non riusciamo più a sostenere questi esorbitanti costi delle utenze e i rincari delle materie prime, non abbassando la qualità dei nostri prodotti e servizi e non alzando i prezzi di vendita. Speriamo di riuscire a trovare qualche soluzione nei prossimi giorni. Vi terremo informati. RAFFAELE e FEDERICA”.

Non un addio definitivo, un auspicabile arrivederci. Ma la situazione non migliora. Quello che mina la sopravvivenza delle pizzerie è, in primo luogo, la bolletta della luce. Le impastatrici e i forni sono energivori e non se ne può fare a meno.

Ci dice uno del ramo: “Sopravvivono ancora quelle col forno a legna. Difatti anche il costo di quel combustibile è raddoppiato. Ma siamo lontano dai deliri dell’elettricità che ha toccato aumenti irraggiungibili”.

C’è chi osserva che è il caso di vigilare perché la gente, disperata, rischia di finire nella rete dell’usura.

Una cosa è certa: di questo passo, sarà impossibile mantenere qualità e prezzi. D’altronde, se una pizza finisse col costare quanto una cena a base di pesce, non sarebbero molti i clienti da potersela concedere con leggerezza e un paio di volte a settimana.