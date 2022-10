INVIATO CITTADINO Aperto il nuovo esercizio 2.Zero in via Annibale Vecchi

Aperto il nuovo esercizio 2.0 in via Annibale Vecchi. Subentra alla precedente pizzeria, durata l’espace d’un matin. Per motivi legati anche alla pandemia che ha fatto drasticamente abbassare le saracinesche a tanti negozi. Ne mantiene l’arredamento e le attrezzature di servizio.

Parte sotto buoni auspici e con l’impegno di tre figure che includono lo chef Riccardo e le due commesse Nadera e Francesca. Un tris di grande simpatia, che non esita a mettersi in posa per uno scatto che ne sancisce la pubblicazione sulle nostre pagine.

L’offerta alla clientela include vari tipi di pizze e pane. Oltre alla caffetteria e tutto quanto fa colazione. Target elettivo: la popolazione studentesca del quartiere universitario per eccellenza. Oltre a residenti e clienti interessati a un servizio che prevede efficienza e pulizia. Auguri di cuore.