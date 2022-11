INVIATO CITTADINO Riapre a breve, in nuova configurazione, la storica pizzeria marchigiana di via dei Priori

Riapre, con una nuova configurazione, la storica pizzeria “marchigiana” di via dei Priori ad angolo con via della Gabbia. La chiusura era avvenuta dopo anni di attiva militanza (1958) al servizio dei perugini. Esprimemmo il convinto dispiacere per la chiusura di quel memorabile esercizio che aveva introdotto a Perugia la pizza al taglio.

Con soddisfazione ne annunciammo in esclusiva la riapertura con una nuova impostazione.

Cosa sarà. Una stuzzicheria di vaglia. Una pizza assolutamente speciale, tanto che può vantare un impasto fornito dal vincitore di un agone nazionale in materia di pasta base.

(foto Sandro Allegrini)

Il locale è in fase di completa ristrutturazione: d’altronde la vetustà di forno e accessori è tale da far ritenere necessaria l’operazione che non è solo un refresh, ma un rifacimento totale. È stata rifatta e potenziata la canna fumaria, secondo le buone regole di efficienze e sicurezza.

Pure la postazione esterna subirà un restyling che ne farà apprezzare la coerenza col contesto ambientale, legato all’aderenza con via della Gabbia e alla contiguità con Palazzo dei Priori.

Circa la comunicazione, ci si prepara a proporre prodotti e servizi in modo originale con pannelli luminosi relativi ai prodotti in vendita.

L’operazione è frutto dell’impegno di Vittorio Settequattrini, noto e stimato operatore dell’intermediazione immobiliare con ufficio nell’acropoli. Alla sua tenacia si deve il buon esito dell’operazione.

Il nuovo titolare della pizzeria è un operatore economico della ristorazione, apprezzato per la sua autorevolezza e competenza.

Una riapertura che ridà fiato a un Centro sempre più spompato e povero di iniziative. Contrastando la tendenza, giudicata irreversibile, a chiusure che si succedono come grani di un rosario.