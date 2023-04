Perugia fa festa all'atelier di Monia Romanelli, pittrice con provata vocazione al fashion. Oggi alle 16 l'inaugurazione

Perugia fa festa a Monia Romanelli, pittrice con provata vocazione al fashion. Oggi alle 16 l’apertura al pubblico.

Nel suo atelier di via Baglioni (che ne porta l’acronimo MR), la nota pittrice e ideatrice di outfit propone le proprie creazioni trasferite su seta: sciarpe, abiti e accessori d’abbigliamento.

Soprattutto borse e pochette coi colori sobri che propongono cascate di grafemi e ornati geometrici dalle innumerevoli nuance.

Ammiratissimi pure le tazzine, i vassoi, i centrotavola in ceramica. Perché anche la colazione sa d’arte… se la si prende su supporti d’autore.

A fare gli auguri di un proficuo avvio è arrivato ieri mattina Luca Merli, assessore comunale alla Sicurezza, che di Monia è amico. E che si è prestato di buon animo a uno scatto con la titolare e l’amica-collaboratrice Milena.

Il negozio vale una visita, commenta l’assessore. Se non altro per provare la simpatia, la seduzione, lo spirito di calda accoglienza di cui sono dotate queste due gentilissime, giovani signore.

Oggi pomeriggio l’inaugurazione con tanti sorrisi e un brindisi a prosecco. In attesa della stagione in cui la Vetusta sarà presa d’assalto per il Perugino, il Festival del Giornalismo, il cinquantesimo di Umbria Jazz. E tutte le attrattive storico-artistico-culturali che è possibile cogliere fra i travertini della Grifagna.