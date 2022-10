Pittarosso Pink Parade a Massa Martana, una passeggiata per la prevenzione dei tumori femminili

Una giornata all’insegna dello stare insieme, con il nobile scopo di raccogliere fondi per la ricerca, prevenzione e cura dei tumori femminili, da destinare alla Fondazione Umberto Veronesi. Estrema soddisfazione per la piena riuscita della I edizione della Pittarosso Pink Parade a Massa Martana, che ha visto partecipare oltre 130 persone provenienti da Massa e dintorni. L’iniziativa, coordinata da Angelica Paolucci, Korinna Leontiadis, Sara Menciotti, Stefania Menciotti, Chiara Titani, ha coinvolto molte persone lanciando un bel messaggio di solidarietà, con la raccolta di 1.050,00 euro, che si vanno ad aggiungere ai già raccolti 1.044,00 euro ricavati dalla vendita dei kit messi a disposizione dall’organizzazione nazionale.

Come si è svolta la giornata

Dopo la loro introduzione, per il Comune di Massa Martana, che ha patrocinato l’evento, è intervenuto il Vicesindaco Pamela Falchi affermando che iniziative come questa consentono all’Amministrazione di perseguire uno dei suoi compiti più importanti, tra i quali la tutela della salute dei propri concittadini. A seguire Alessandro Sanguinetti chirurgo senologo Responsabile S.S.D. Chirurgia della Mammella Azienda Ospedaliera Terni e Coordinatore Breast Unit Azienda Ospedaliera Terni, che ha ribadito l’importanza della prevenzione e della ricerca. Alle 10 in punto, in sincronia con la partenza dell’iniziativa a livello nazionale, il taglio del nastro sotto l’arco d’ingresso del borgo, l’inizio del percorso-passeggiata di circa 5 km e dopo circa un’ora di cammino, ritorno al punto di partenza. Ad attendere i partecipanti in chiesa, il parroco di Massa Martana Padre Mauro che durante la Santa Messa, ha voluto rimarcare l’importanza della ricerca, della prevenzione.