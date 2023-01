INVIATO CITTADINO Piazza Matteotti, si smontano le strutture: un anno da record

Piazza Matteotti, si smontano le strutture. Percorso Avventura e pista del ghiaccio, mai così in alto. Un anno da record. Per i perugini, Feste di Natale equivale a dire pattinaggio, è ormai assodato.

Specie dopo un anno saltato, come quel Natale 2021, quando non ci furono i tempi necessari per il montaggio.

Le Feste sono state un’apoteosi, con record di frequentanti. Tanto che toccava fare la fila per calzare un paio di pattini o per veder scattare i moschettoni di sicurezza dell’imbracatura da “Mixtrême”.

“Una struttura in sinergia con l’altra”, dice il titolare della pista del ghiaccio. “Così che, in attesa di salire sull’una, si sceglieva di approfittare dell’altra”.

È andata benissimo in termini di consenso e sul piano dell’immagine. Torme di bambini, ragazzi e adulti in lista d’attesa.

Il tempo ha giocato a favore, osserva il titolare della pista. Sia per le lunghe e dispendiose fasi di formazione della crosta ghiacciata che per il suo mantenimento e per la frequentazione.

Spiega: “Ha piovigginato durante la fase di congelamento, alimentando la superficie e facendoci risparmiare acqua ed energia elettrica (oggi una voce assai consistente). L’elettricità, l’allaccio alla rete di distribuzione dell’elettricità e il consumo costano. Ma è aumentato anche il carburante per l’alimentazione dei generatori elettrici. Abbiamo usato alternativamente, e congiuntamente, l’uno e l’altro”.

Poi il bel tempo ha favorito la salita all’acropoli e le relative presenze. Insomma: un business andato a buon fine.

Al personale è toccato mantenere una presenza vigile e costante. “Le alte temperature e lo sfregamento della superficie comportavano uno scongelamento parziale e la formazione di raccolte di acqua. Tanto che dovevamo continuamente asciugare per evitare che gli ospiti, cadendo, si bagnassero, specie i bambini”. Dunque un coinvolgimento e un impegno elevato. Ma con risultati assolutamente confortanti.

A questo punto, il Percorso Avventura è smontato e rimosso. Per la pista del ghiaccio occorre lavorare, spezzare la crosta con pale idonee, evitando di danneggiare le serpentine che vanno accuratamente ripiegate e riposte.

“Avremmo potuto – spiega il titolare – protrarre la presenza, come da più parti auspicato. Almeno una settimana ancora. Ma dovevamo avere liberato tutto entro mercoledì, considerando l’apertura dell’Anno Giudiziario. Devono provvedere alla sicurezza e avevamo timore di non fare in tempo a togliere tutto. Ma era prevedibile ancora una settimana piena di lavoro”.

Tutto bene, dunque. Niente polemiche e appuntamento alle feste del 2023.