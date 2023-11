Perugia in festa: la pista di pattinaggio sul ghiaccio cambia sede e diventa ancora più grande

Il freddo a Perugia inizia veramente a farsi sentire, giusto in tempo per le celebrazioni che precedono il Natale, giusto in tempo per la pista di pattinaggio, una delle attrazioni più attese delle festività dell’acropoli perugina.

I lavori per la costruzione della struttura sono già iniziati e la città si prepara ad accogliere i visitatori e i cittadini. La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Perugia ha sempre reso felici grandi e piccini e se negli anni passati si trovava in piazza Matteotti quest’anno cambia forma e dimensione e si trasferisce in piazza Italia.

La super pista prenderà la forma dei suggestivi giardini della piazza, dove sarà possibile percorrere uno spazio di 700 metri quadri e vivero lo spirito del Natale in una delle più belle città d’Italia.

Si tratta di una delle tantissime iniziative che Perugia offre ai suoi abitanti e ai turisti in occasione del Natale, con eventi ed attrazioni per tutti i gusti tra mercatini, presepi, mostre, laboratori per bambini, concerti, spettacoli, giochi di luce e la casa di Babbo Natale.

Un programma ricchissimo frutto della stretta collaborazione tra Comune di Perugia, Regione Umbria, Consorzio Perugia in Centro, Galleria Nazionale dell’Umbria, Fondazione Perugia, Post, borghi ed associazioni del centro storico.

Insomma un’opportunità unica per godersi il fascino del centro storico, ammirare le luci, le decorazioni e respirare l’aria frizzante e vivace della città. Una meta imperdibile per vivere la magia del Natale.