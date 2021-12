Poiana intrappolata in una rete, salvata dai volontari dell'Enpa

"Un'altra poiana tra i nostri pazienti alati". Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è il Centro recupero animali selvatici dell'Enpa di Perugia. "È stata ritrovata impigliata tra le maglie di una rete antigrandine in un campo vicino Piscille. Fortunatamente non presenta fratture, ma avrà bisogno di essere accudita per recuperare forze prima di tornare in natura", spiega il post dell'Enpa.