INVIATO CITTADINO Umbria Jazz aiuta a sistemare la città

Umbria Jazz aiuta a sistemare la città. Finalmente in funzione il pilomat daccapo a via Pinella (oggi “Calderini”).

Da tempo inattivo, è stato riparato in mattinata. Così è stata tolta di mezzo la brutta transenna metallica che, in occasione della kermesse del jazz, disdiceva.

Dunque è stata rimossa la transenna. Ma non basta. A questo punto diventava inutile la grossa coppa cementizia, utilizzata come dissuasore. Un paio di volenterosi operai del Comune hanno provveduto allo spostamento. Forzuti e furbi: non l’hanno sollevata, ma strisciata. Segreti del mestiere.

Peccato – osserva qualcuno – che abbiano lasciato l’altro vaso un po’ troppo davanti alla vetrina dello store di Guarducci. Che non tarderà a protestare e chiederà l’allontanamento dell’impattante manufatto.