INVIATO CITTADINO I bambini del Carmine inaugurano da soli piazzetta Maria Montessori

I bambini del Carmine inaugurano da soli e si godono, motu proprio, la piazzetta intestata a Maria Montessori. L’opera non è ancora finita, ma si approfitta dello smontaggio del cantiere per cominciare ad usufruirne.

Ieri, domenica, un nutrito stuolo di ragazzini imperversava nella piazzetta pensile fra via Imbriani e le scalette del Carmine, a valle del Post Mod e poco sopra la chiesa di San Simone ed ex convento dei carmelitani di via dell’Asilo.

Sotto l’occhio vigile dei genitori in piedi all’imbocco vicino alle scalette. Ragazzini scalmanati e gioiosi. Genitori che si esprimono in un coro di espressioni soddisfatte, a commento della positività dell’opera.

Certo: il Comune deve ancora mettere le panchine. Si parla di un paio, ma ce ne vorrebbero almeno il doppio, posizionate sui due lati: all’imbocco e sulla parte inferiore.

Intanto si aspetta la collocazione della statua che dovrebbe celebrare l’ideatrice, e sperimentatrice, del metodo montessoriano, applicato massicciamente in Italia e nel mondo. Strepitosa l’idea di intitolare quel luogo alla pedagogista, peraltro legata da strettissimi rapporti con Perugia. Sia in ragione delle vicinanza col Centro Internazionale Montessori che con la scuola dell’Infanzia Santa Croce. Senza dimenticare la sua presenza a Palazzo Gallenga.

La targa è apposta sul muro soprastante il vecchio accesso della sartoria Luciano, nipote e apprendista della scuola Tommaso Mencaroni.

Attraverso questa recente intitolazione, viene così ad assumere nome un luogo che finora era indicato con un civico appartenente a via del Carmine.

La posizione della scultura dovrebbe essere all’angolo cieco, davanti al discendente del tetto. Non certamente al centro della piazza – come qualcuno ipotizzava – dove costituirebbe un serio impiccio per la libera fruizione di quel bello spazio, e in cui – in epoca pre-pandemia – si teneva una piccola arena cinematografica estiva.

Decisione ispirata a sana prudenza, quella di rialzare la ringhiera che delimita la piazza in basso. È stata provvidenzialmente aggiunto un tubolare metallico per ulteriore protezione contro eventuali cadute da un dislivello di oltre due metri.

Dunque: consenso generale da parte di genitori che finalmente vedono i figli giocare in totale sicurezza. Entusiasmo alle stelle dei “freghini”.

Dalle discussioni colte al volo emerge un’altra richiesta di rigenerazione di uno spazio verde non lungi da lì. Sarà oggetto di un prossimo servizio.