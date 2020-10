Perugia, boom di tamponi a Piazzale Europa e traffico in tilt: la Usl accelera per il trasferimento della postazione

Boom di tamponi e traffico in tilt a Piazzale Europa. La Usl Umbria 1 corre ai ripari e accelera per il trasferimento della postazione. "Alla luce del numero crescente di tamponi giornalieri (più di 400 in data odierna) effettuati nel punto di drive-through allestito nel parcheggio del Poliambulatorio Europa e dei conseguenti problemi di viabilità nella zona di via dei Filosofi, la direzione sanitaria della Usl Umbria 1, in accordo con la responsabile del Distretto del Perugino, la dottoressa Barbara Blasi, già da alcuni giorni si sta adoperando, in collaborazione con l'amministrazione comunale, per trasferire la postazione in altro spazio adeguato e facilmente raggiungibile dai cittadini", spiega una nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo spostamento "è ormai divenuto urgente, considerato il notevole aumento di test effettuato in questi giorni, e sono state pertanto accelerate le opportune valutazioni della nuova location che, oltre ad una collocazione logistica strategica, dovrà garantire la massima sicurezza per gli operatori e gli utenti e la possibilità di allestire in tempi rapidi una postazione fissa protetta, una procedura per la rete di trasporto dei campioni, e il trasferimento e il collegamento con le tecnologie informatiche necessarie", sottolinea la Usl.