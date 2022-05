INVIATO CITTADINO Piazzetta Puletti scambiata per una discarica

Piazzetta Puletti scambiata per una discarica. Dopo i bagordi del sabato notte e della domenica, quel luogo recuperato alla bellezza sembra un campo di battaglia.

E permane il problema di inquinamento, rumori che rendono difficile la vita ai residenti.

La domenica e il lunedì mattina ci si trova di tutto: lattine, bottiglie in vetro di birra e di vino, residui di cibo, pacchetti di sigarette. Oltretutto, anche buste dell’immondezza non ritirate e ogni tipo di rifiuti: compresa una stufetta in disuso. E una colonia di piccioni che vanno a consumare quei residui di cibo, lasciando ovunque deiezioni. Dopo aver mangiato in piazzetta, i volatili vanno a dissetarsi alla Fonte Tezia, dove i fontanieri del Comune raccolgono quotidianamente sporcizia, penne e tutto quanto fa sporcizia.

Peraltro i residenti di prossimità, entusiasti del felice recupero effettuato, lamentano presenze rumorose. Che diverranno ancora più moleste con la stagione estiva. Quando il rumore giungerà più distintamente a causa delle finestre aperte.

Oltre la questione dei rifiuti, un altro problema da sempre lamentato è quello del rumore prodotto dai rimbalzi del pesante pallone da basket. È vero che un regolamento, adeguatamente tabellato, prevede orari di riguardo. Ma il gioco non finisce mai alle dieci di sera. Si protrae, al dire dei residenti, fino alle ore piccole impedendo il riposo notturno. A questo si somma la musica proveniente da un locale di prossimità.

Tutti elementi che rendono difficile il riposo e che hanno indotto più di un residente a mollare tutto e trasferirsi altrove.

Non ci sarà modo di rientrare nelle regole? Municipale e polizia – al dire dei cittadini – rispondono poco alle loro chiamate. Gli interventi risultano sporadici e inefficaci.

Si vuole desertificare il Centro e cacciare gli ultimi resistenti nella “riserva metropolitana”?