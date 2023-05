INVIATO CITTADINO Piazza Matteotti. E non si parte...

Piazza Matteotti. Negozi al pianterreno del Palazzo del Bargello. Tutto a posto… niente in ordine.

C’era una volta Hogan. È adesso ai nastri di partenza l’attività di un imprenditore umbro che ha già pronto quanto occorre per lanciarsi in una nuova avventura.

Parliamo di un esercizio, unico nel suo genere, preparato a mettere sul mercato una tipologia di birre esoteriche uniche al mondo. Sarebbe, per Perugia e non solo, un esercizio che propone un’assoluta novità.

Eppure c’è qualcosa che impedisce il decollo. Sebbene l’arredamento, e tutto il resto, sia pronto per essere posizionato.

Quel qualcosa è costituito da un intervento di carattere edilizio che consentirebbe ai locali una piena e sicura agibilità.

(foto Sandro Allegrini)

Com’è noto, gli interventi agli Arconi (che sarebbe ora di cominciare a chiamare col loro vero nome, ossia quello di Voltoni) e la realizzazione della (bellissima) biblioteca relativa hanno comportato uno svuotamento, una riqualificazione, una rifunzionalizzazione delle Sale Salara e Gotica: un insieme di operazioni murario-architettoniche che hanno mutato facies ed equilibrio dello storico complesso.

Intendiamoci: non crolla né vacilla niente! Ma c’è necessità di alcuni adeguamenti, di riqualificazioni e riconsiderazioni dell’insieme. Diciamo che c’è necessità di un controllo di tale adeguamento.

Ora è noto che le competenze, in ordine a questo edificio, sono duplici: da un lato il Comune di Perugia (che ne è proprietario), dall’altro il Ministero che ne è utilizzatore, in rapporto agli Uffici Giudiziari e quant’altro.

È ovvio che, come suol dirsi, l’affare si complica. In quanto gli interventi vanno eseguiti “curis et impensis” del Ministero di Grazia e Giustizia.

E il Comune, per parte propria, verificherà, eserciterà, insomma, il compito di doveroso controllo spettante al proprietario.

Ma, fra una cosa e l’altra, non siamo ancora pronti. Anche se dovremmo essere in grado di poter effettuare quanto occorre. La partenza, intendiamoci, è prossima. Quanto all’arrivo, staremo a vedere.

Per giunta, si consideri che quei due immobili terminali verso le Logge dei Lanari sono di proprietà privata. Dato che gli allora Amministratori, con azione scellerata, decisero di vendere quella porzione di edificio. Con un danno considerevole per il pubblico interesse. Questa è, almeno, la spassionata opinione dell’Inviato Cittadino.

Intanto, quell’imprenditore scalpita. E ne ha tutte le ragioni. Ma l’alternativa unica e insuperabile è quella di portare pazienza. Fino a quando?... e i danni (se ci sono, e ci pare che ci siano) chi li paga?