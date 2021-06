Dopo nove mesi di inattività, riprende il Mercatino dell’ultimo week end del mese in Piazza Italia

Dopo nove mesi di inattività, riprende il Mercatino dell’ultimo week end del mese. Sebbene con operatori a ranghi ridotti. L’ultima volta era stato aperto nel settembre 2020. Poi il nuovo lockdown. Una tradizione che i Perugini coltivano, anche se la riapertura ha colto un po’ di sorpresa e molti abituali clienti non ne erano informati. Consueta disposizione delle bancarelle, con alcuni spazi vuoti. Come al solito, lungo lo spazio antistante la Banca d’Italia, mobili, sculture, quadri, oggetti voluminosi. Pochissimi ai giardini Carducci con i libri.

Sotto le Logge della Prefettura, abbigliamento e complementi d’arredo sul versante giardinetti. Oggettistica, orologi, macchine fotografiche d’epoca, libri, curiosità da ‘cane da tartufi’ sul versante che guarda piazza Italia. Si fanno affari? Dipende. Ma di certo si trovano oggetti inusuali.

La stessa piazza Italia è meno densamente abitata da bancarelle di vario genere. Non molti i clienti, tanto che un operatore osserva ottimisticamente: “Il tempo di essere informati e i nostri abituali acquirenti si rifaranno vivi”. ù

Gli affari non decollano e le trattative volgono a favore del cliente. Comunque anche questa ripresa è segno di vitalità e di certo andrà meglio a luglio. “Andò bene anche l’anno scorso – commenta un operatore – con tanta gente rimasta in città e la voglia di spendere un po’”. D’altronde, quello del collezionismo è un settore che non conosce crisi. È vero che imperversano le vendite nel web, ma si prendono fregature. L’oggetto di cult va visto dal vero, toccato, “annusato”, si direbbe. Non c’è foto che possa rendere alla perfezione la storia di un articolo, come il tatto e l’odore.