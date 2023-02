INVIATO CITTADINO Smontate alcune strutture al Mercato Scoperto di piazza del Circo

Smontate alcune strutture al Mercato Scoperto di piazza del Circo. Che fine hanno fatto quei prefabbricati? C’è chi li rivendica e dichiara di averli chiesti (in dono o in comodato) al Comune, come alternativa al rimessaggio in capannoni dove abbandonarli in preda alla ruggine e al degrado [un precedente virtuoso di riuso è costituito dalla cupola di protezione della Fontana Maggiore, durante i lavori di restauro, ceduta al bosco didattico di Ponte Felcino, per iniziativa di Claudio Bazzarri].

Da qualche giorno sono stati smontati i grossi box nei quali erano alloggiati la pescheria, la macelleria e il fruttivendolo. Le attività commerciali, insomma, che hanno trovato ottima accoglienza al quinto piano del Mercato Coperto.

Rimangono i due gazebo centrali, con la vendita diretta di frutta e verdura da parte dei produttori.

Resta anche la fila di box più piccoli, sul lato viale Indipendenza. Questi sono da tempo inattivi e ci si chiede cosa si aspetti a toglierli di mezzo. Eccezion fatta per i bagni, piuttosto dignitosi e ben utilizzati.

Associazioni sportive e Pro loco interessate ce ne sono diverse. Quelle strutture farebbero comodo in occasione di Feste, sagre, iniziative di carattere sociale e sportivo. Non si vede perché non si dovrebbe darle in uso o in donazione, anziché tenerle a marcire. Dato che sono state acquistate con denaro pubblico, niente di male se tornano alla collettività.