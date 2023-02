INVIATO CITTADINO Quelle due piante colossali, secche, che incombono sul condominio di via Torelli

All’insegna del sano brocardo “meglio prevenire che curare”. Fare il possibile per rimuovere le potenziali disgrazie. Quelle due piante colossali, secche, che incombono sul condominio di via Torelli. Dicono i residenti: “Occorre far presto”.

È da tempo che i due alberi oramai secchi erano stati segnalati. Il loro stato di pessima salute, qualcuno dice ‘coma profondo’, era noto a tutti. Basta guardarli.

E l’allarme dei residenti di prossimità era largamente giustificato. Se si pensa (e la foto lo documenta) che l’abete rinseccolito sovrasta di alcuni metri l’attico del palazzo di otto piani.

Il sopralluogo dei tecnici ha confermato i timori. Tanto che gli addetti hanno cominciato subito a tagliare i rami, per spogliare la pianta che, date le imponenti dimensioni, va sezionata e tirata giù a pezzi.

Questo per l’abete. Mentre più semplice è il lavoro relativo al pioppo. Che sarà facile abbattere in un’unica, rapida seduta.

Ma perché non hanno proceduto a completare il lavoro? Perché il mezzo di cui disponevano, pur dotato di cestello, era troppo piccolo rispetto alle esigenze. Insomma: occorre un elevatore capace di raggiungere la sommità della pianta.

Intanto, bene per il fatto che la pianta è stata alleggerita (foto), rimuovendo almeno le preoccupazioni più gravi. Ma occorre procedere fino in fondo. E si spera che sarà affare dei prossimi giorni. Prima che eventuali nevicate o raffiche di vento possano causare l’evento caduta, fortemente temuto.