Perugia celebra la Festa dell’Albero con nuove piantumazioni a Colle Umberto

Ginestra dei carbonai, alloro, tiglio nostrano e olmo campestre, sono questi gli alberi piantati presso l’area verde di Colle Umberto in occasione della Festa dell’Albero del 21 novembre.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni volte a tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo del territorio che contribuisce a migliorare la qualità dell’aria, a contrastare i cambiamenti climatici e a creare spazi di bellezza e benessere per i cittadini.

Non a caso all’ingresso dell’area è stata apposta una targa che riporta il nuovo articolo 9 della Costituzione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del verde urbano.

Il Comune di Perugia ha aderito all’iniziativa promossa dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria” coinvolgendo anche l’Agenzia forestale regionale e personale comunale e il 22 novembre sono stati messi a dimora nuovi esemplari arborei con una cerimonia presieduta dal colonnello Gaetano Palescandolo, comandante regionale dei Carabinieri forestali, alla presenza di autorità militari e civili, tra cui il sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’assessore all’ambiente Otello Numerini, affiancati dal dirigente dell’Unità operativa ambiente ed energia Vincenzo Tintori e da funzionari degli uffici competenti. Presenti anche la dirigente, gli insegnanti e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Perugia 1.