Piano strade Trasimeno, tutti gli interventi effettuati a Magione, Panicale e Passignano sul Trasimeno, la mappa

Ultimati in questi giorni i lavori nel comprensorio 3 del Lago Trasimeno che hanno interessato la Sr 599 del Trasimeno Inferiore e la strada regionale 75 Bis del Trasimeno, per un importo complessivo di 270 mila euro. Mentre altri si stanno svolgendo nel Comprensorio 4 (Perugia) sempre con lo stesso appalto, sulla S.R. 3 Bis Tiberina e sulla S.R. 317 Marscianese sempre per una spesa analoga di circa 270mila euro.

Nel dettaglio, i tratti interessati dal rifacimento della pavimentazione deteriorata sono i seguenti: nel comune di Magione, dal Km. 7+100 al Km. 7+400 (località Montabuono); dal Km. 8+400 al Km. 8+900 (località La Frusta); dal Km. 9+800 al Km. 10+200 (ingresso centro abitato di Sant’Arcangelo); dal Km. 11+250 al Km. 11+550 (centro abitato di Sant’Arcangelo); dal Km. 11+700 al Km. 12+100 (fine centro abitato di Sant’Arcangelo, Campeggio Italgest). Nei comuni di Magione e Panicale, dal Km. 12+350 al Km. 13+150 (località Braccio). Nel Comune di Passignano sul Trasimeno, dal Km. 37+400 al Km. 37+900 centro abitato di Passignano, davanti alla Coop.

“Questi interventi erano molto attesi dai cittadini, vista l’importanza delle vie di comunicazione in oggetto – sono le parole di Landrini -. Il nostro obiettivo è raccogliere le molteplici esigenze dei vari territori in modo da soddisfare le esigenze della popolazione e rendere le nostre strade sempre più sicure”.