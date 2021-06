Piano strade del Comune, nuovo asfalto a Perugia: la mappa dei lavori

Nuovo asfalto per le vie di Perugia. Ecco la mappa dei lavori del Piano strade del Comune. Cantiere operativo in via Trattati di Roma con il riciclo di materiali bituminosi già utilizzati.

Per l'assessore ai Lavori pubblici, Otello Numerini, "si tratta di un intervento strutturale molto importante che contiamo di terminare la prossima settimana; un intervento sostenibile anche dal punto di vista ambientale, che porta a dieci le strade finora asfaltate. Proprio oggi -ha annunciato- stiamo intervenendo anche in via Tuderte, via della Cupa e a Canneto. Tra qualche settimana prenderà il via anche l’intervento sulla Corcianese, importante asse viario per la città. Quindi, si sta intervento su tutto il territorio comunale. Chiediamo un po’ di pazienza alla cittadinanza -ha concluso Numerini- nella consapevolezza che qualche disagio sulle aree interessate dai lavori potrà esserci".

Per tutta la durata dei lavori, sottolinea il Comune di Perugia, "non sarà possibile accedere al raccordo autostradale Bettolle-Perugia dall’ingresso di Olmo, mentre i veicoli che percorrono il raccordo e diretti a San Mariano potranno uscire a Corciano". E ancora: "In accordo con il Comune di Corciano è stato, altresì, disposto di deviare il traffico veicolare proveniente dalla zona di Ellera e diretto a Perugia su via Ponchielli – strada di Lacugnano, mentre per i veicoli provenienti da via Trasimeno Ovest e diretti a San Mariano e all’area commerciale potrà essere utilizzato il medesimo percorso a partire dalla rotatoria Togliatti/Ponchielli".